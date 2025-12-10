Spagna, aumentano del 12% i fondi versati dai contribuenti

In basei ai dati provvisori l’importo assegnato quest'anno è stato pari a 429,3 milioni.335.080 euro, con un aumento di 46,9 milioni sul 2024

La Conferenza episcopale spagnola ha ricevuto dalle autorità tributarie nazionali i dati provvisori della stagione delle dichiarazioni dei redditi del 2025, riferite all’anno fiscale 2024. Secondo i dati provvisori comunicati, riferisce il Sir, il numero di dichiarazioni “a favore” della Chiesa cattolica è stato di 7.946.347, con un aumento di 106.363 dichiarazioni rispetto al 2023. L’importo assegnato è stato pari a 429.335.080 euro, con un aumento di 46,9 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, ovvero un incremento pari al 12%.

Considerando le dichiarazioni dei redditi congiunte, sono più di 9 milioni i contribuenti spagnoli che hanno barrato la “X” nella loro dichiarazione (modalità con cui si esercita in Spagna la facoltà di destinare alla Chiesa cattolica una percentuale delle imposte sui redditi delle persone fisiche). A livello territoriale, il numero totale di dichiarazioni a favore della Chiesa cattolica aumenta in 16 delle 17 comunità autonome iberiche (in particolare in Andalusia, Madrid, comunità valenciana e Castiglia-La Mancia). L’unico calo si registra nella comunità autonoma di Navarra, così come nella provincia di Vizcaya, come già avvenuto l’anno precedente.