Donati oltre due milioni e mezzo di pasti

Deliveroo ha ricevuto la medaglia di benemerenza di I classe dalla Croce Rossa Italiana. La partnership va avanti da cinque anni e ha permesso di aiutare tante famiglie e persone in difficoltà

In vista del Natale, si conferma la collaborazione tra Deliveroo e la Croce Rossa Italiana per donare cibo alle persone e alle famiglie più bisognose. Nata nel 2020, la partnership tra Deliveroo e la Cri è ormai giunta al quinto anno, a conferma del consolidato impegno nel contrasto alla povertà alimentare. Alla base della collaborazione tra la Cri e Deliveroo, che si inserisce per la piattaforma di food delivery nell’ambito dell’iniziativa globale “Full Life” per il supporto ai territori e alle comunità, c’è un sistema di donazione innovativo che permette di arrotondare l’importo dei propri ordini e donare la differenza direttamente alla Cri. In questo modo, la generosità di tanti clienti che hanno donato piccole somme, unita alle donazioni dirette di Deliveroo di denaro e di cibo attraverso gli store Deliveroo Hop, ha permesso di raggiungere grandi risultati. La partnership ha visto la partecipazione attiva dei dipendenti di Deliveroo, che sono stati impegnati, anche in queste settimane, in giornate di volontariato per il confezionamento di pacchi di alimenti e di beni di prima necessità presso i Comitati territoriali della Cri di Roma e Milano.

Inoltre, quest’anno il presidente della Cri, Rosario Valastro, ha disposto – motu proprio – il conferimento della medaglia di benemerenza di I classe a favore di Deliveroo per il costante impegno e la profonda generosità dimostrati a favore dell’associazione e dei valori umanitari. «La partnership con la Croce Rossa Italiana è per noi un motivo di grande orgoglio. Grazie al sistema delle microdonazioni, alla generosità dei nostri clienti e alle nostre donazioni dirette abbiamo raccolto in questi anni risorse per donare l’equivalente di oltre due milioni e mezzo di pasti alle persone bisognose. Sono stati utilizzati tutti i principali strumenti che la Croce Rossa ha messo a disposizione di questa iniziativa, dalla distribuzione dei pacchi alimentari attraverso la rete territoriale dei volontari ai buoni pasto. Siamo orgogliosi di questo risultato e vogliamo sviluppare insieme alla Croce Rossa Italiana altri progetti ancora più ambiziosi per il futuro», afferma Gian Luca Petrillo, direttore Relazioni Esterne di Deliveroo in Italia e Belgio .

«La povertà alimentare è una delle sfide più importanti dei nostri tempi - ha sottolineato il presidente della Croce Rossa Italiana -. Ci sono sempre più nuclei familiari in gravi difficoltà, tante donne, uomini, bambine e bambini che non riescono ad avere un accesso garantito al cibo. Donare un pasto, un pacco alimentare, può fare la differenza nelle loro vite. Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con Deliveroo, un partner che ha saputo cogliere la nostra sensibilità su questa tematica e rafforzare l’impegno quotidiano di Volontarie e Volontari su tutto il territorio, al fianco delle persone in difficoltà».