«Se questa terra potesse parlare…». La canzone-denuncia (di un sacerdote) per la visita del Papa ad Acerra

«Si sta terra putesse parlà, alluccanno dicesse ca nun ce 'a fa cchiú…». Inizia così la poesia-canto di don Mimmo Iervolino, sacerdote e cantautore della diocesi di Nola che ha scritto testo e musica di una brano-inno che anche Papa Leone ascolterà ad Acerra, durante la visita di sabato 23 maggio, per volontà del vescovo Antonio Di Donna.

Traducendo l’attacco in italiano: «Se questa terra potesse parlare, gridando direbbe che non ce la fa più». Un lamento che si alza dalle viscere della terra, dalle acque inquinate, dai campi inzozzati dalla camorra, dagli sversamenti illeciti, dall’incuria e indifferenza dei cittadini, dalle lentezze, minimizzazioni e omissioni delle istituzioni. Quella miscela esplosiva che ha creato la cosiddetta “Terra dei fuochi”, di cui i roghi tossici sono la velenosa parte visibile.

Don Mimmo, sacerdote nella fazione di Faibano di Camposano, a pochi chilometri da Nola e Acerra, e dunque nell’epicentro della questione ambientale e dei picchi tumorali, ha ormai nel bagaglio decine di brani che uniscono fede e impegno sociale. "Si sta terra" risale a quattro anni fa, in occasione della nascita del circolo Laudato si' di Pomigliano d'Arco, la città in cui il sacerdote ha svolto la sua precedente esperienza pastorale a sostegno di don Peppino Gambardella, noto sul territorio come "il prete degli operai". Ed è forse è il brano più sentito di don Iervolino, non solo perché sarà ascoltato da Leone XIV, ma anche perché raccoglie anni di battaglie, sconfitte e vittorie delle Chiese locali nella denuncia della Terra dei fuochi. Un brano in cui la Speranza non manca, ma fa amaramente i conti con la realtà: «Si sta terra putesse sentì ca ce sta chi 'a sente, chi 'a tene mente… ripigliasse ciato, e pure culore, aspettanno ca passa stu tiempo 'e dulore». Ovvero: «Se questa terra potesse sentire che c’è ancora chi la sente, chi le vuole bene. riprenderebbe fiato, e anche colore, aspettando che passi questo tempo di dolore». Un messaggio chiaro: in questa terra l'uomo ha tradito se stesso e il suo prossimo, e la terra stessa sanguina per il tradimento di chi doveva averne cura.

IL TESTO IN DIALETTO

Si sta terra putesse parlà, alluccanno dicesse ca nun ce 'a fa cchiú.

Si sta terra putesse parlà, ce dicesse che è stanca de' schiaffe che 'a dammo.

Nun tene cchiù aria pe quanto s'inquina.

Nun tene cchiù acqua pe fa nascere ancora.

Nun tene cchiù forza pe fermà chesta morte, 'e chill' uommene 'e niente, senza Dio e senza cuscienza.

Si sta terra putesse cantà c''e cantasse co 'o core 'e santa ragione: "Ma che faje? Te vinne 'a salute pe tre solde fetienti, ca nun valene niente?”.

Povera terra, tradita e vennuta, povero Dio, che guarda d''o Cielo tutta a munnezza 'e chist' omme ribelle, oramai senza Dio, pronto sulo pe l'inferno.

Si sta terra putesse sentì ca ce sta chi 'a sente, chi 'a tene mente.

Si sta terra putesse sentì ca nun so' tutti uommene 'e niente senza cuscienza, ripigliasse ciato, e pure culore, aspettanno ca passa stu tiempo 'e dulore.

E a chilli pochi che ce credono ancora prummettesse speranza 'e na vita migliore.

Ripigliasse ciato, e pure culore, aspettanno ca passa stu tiempo 'e dulore.

E a chilli pochi che ce credono ancora prumettesse speranza pe na vita migliore.

IL TESTO IN ITALIANO

Se questa terra potesse parlare, gridando direbbe che non ce la fa più.

Se questa terra potesse parlare, ci direbbe che è stanca degli schiaffi che le diamo.

Non ha più aria per quanto si inquina.

Non ha più acqua per far nascere ancora.

Non ha più forza per fermare questa morte, di quegli uomini di niente, senza Dio e senza coscienza.

Se questa terra potesse cantare ce le canterebbe col cuore di santa ragione: “Ma che fai? Ti vendi la salute per tre soldi sporchi, che non valgono nulla?”.

Povera terra, povero Dio, che guarda dal Cielo tutta l’immondizia di quest’uomo ribelle, ormai senza Dio, pronto solo per l’inferno.

Se questa terra potesse sentire che c’è chi la sente, chi le vuole bene.

Se questa terra potesse sentire che non tutti sono ‘uomini di niente’ senza coscienza.

Riprenderebbe fiato, ed anche colore aspettando che passi questo tempo di dolore.

E a quei pochi che ci credono ancora prometterebbe speranza per una vita migliore.