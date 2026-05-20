Il Papa: la liturgia, spazio e tempo in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita

Proseguono le catechesi di Leone XIV dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. Dopo Dei Verbum e Lumen Gentium, oggi il Pontefice, all’udienza generale in piazza San Pietro, ha introdotto la nuova “serie” che sarà dedicata alla Costituzione sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium.

«Elaborando questa Costituzione – è stato l’incipit del Papa – i Padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce: il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero: essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia infatti, “si attua l’opera della nostra redenzione” (SC, 2), che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato (cfr 1Pt 2,9)».

«Come ha manifestato il triplice rinnovamento – biblico, patristico e liturgico – che ha attraversato la Chiesa nel corso del XX secolo – ha proseguito il Pontefice – il Mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall’eternità e rivelato in Cristo, secondo l’affermazione di san Paolo (cfr Ef 3,3-6). Ecco, dunque, il Mistero cristiano: l’evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all’assemblea riunita “nel suo nome“ (Mt 18,20) siamo immersi in questo Mistero».

Leone XIV ha sottolineato che «Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce». Così, «nella santa liturgia, con la potenza del suo Spirito, Egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, Lui che è presente nella Parola proclamata, nei Sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e, in sommo grado, nell’Eucaristia (cfr SC, 7). È così che, secondo Sant’Agostino (cfr Serm., 277), celebrando l’Eucaristia la Chiesa “riceve il Corpo del Signore e diventa ciò che riceve”: diventa il Corpo di Cristo, “dimora di Dio per mezzo dello Spirito” (Ef 2,22). Questa è “l’opera della nostra redenzione”, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione». Ancora: «Nella santa liturgia, tale comunione si realizza “per mezzo dei riti e delle preghiere” (SC, 48). La ritualità della Chiesa esprime la sua fede – secondo il celebre detto lex orandi, lex credendi –, e al tempo stesso plasma l’identità ecclesiale: la Parola proclamata, la celebrazione del Sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio, tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato san Giovanni Paolo II (Lett. ap. Vicesimus quintus annus, 9)».

Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, allora «si comprende perché sia stata definita “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia” (SC, 10). È vero che l’azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia, tuttavia ogni sua attività (la predicazione, il servizio dei poveri, l’accompagnamento delle realtà umane) converge verso questo “culmine”. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore e, perciò, attraverso la proclamazione della Parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all’azione liturgica è al tempo stesso “interiore” ed “esteriore”». Ciò significa «che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, cosicché la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un’esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione: è in questo modo che la nostra vita diventa “sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”, realizzando il nostro “culto spirituale” (Rm 12,1). In questo modo, “la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo nel Signore” (SC, 2), e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende suo Corpo e, in tutte le sue dimensioni, rappresenta un segno dell’unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva papa Francesco, “il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell’Agnello (Ap 19,9)” (Lett. ap. Desiderio desideravi, 5). Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime Catechesi».

Salutando i 25mila fedeli presenti in piazza, il Pontefice ha ricordato ai pellegrini polacchi il quarantesimo anniversario della Lettera enciclica Dominum et Vivificantem, nella quale san Giovanni Paolo II sottolineava che «lo Spirito Santo è la “Luce dei cuori”» e rende l’uomo capace di «chiamare per nome il bene e il male». In vista della Pentecoste, Leone XIV ha quindi invitato a pregare «lo Spirito di Dio» affinché «risvegli le coscienze umane con i suoi doni, le allontani dall’ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra e rinnovi il volto della terra». Un appello ripreso anche nei saluti ai fedeli di lingua tedesca e portoghese, esortati a invocare lo Spirito Santo perché rinnovi «i cuori e la faccia della terra» e a chiedere a Dio «una rinnovata effusione dello Spirito Santo sulla sua Chiesa».

Al termine dell’udienza il Papa ha poi rivolto, in italiano, un pensiero al gruppo arrivato da Cascia per la benedizione della Fiaccola del perdono e della pace, simbolo del gemellaggio con Chicago, città scelta quest’anno per diffondere il messaggio e i valori di santa Rita in occasione delle celebrazioni della memoria liturgica. Prima della benedizione finale, inoltre, Leone XIV ha salutato i partecipanti alla manifestazione promossa dal Movimento dell’etica nello sport, ricordando agli atleti — chiamati alla nobile missione di «custodire l’anima dello sport» — che «il vero traguardo non è la vittoria materiale, ma il rispetto dell’avversario, la lealtà del gioco e l’inclusione di tutti».