Sala Stampa vaticana: «Il Papa abiterà negli spazi a disposizione dei predecessori»

È atteso nelle prossime settimane il trasferimento di papa Leone XIV negli appartamenti del Palazzo apostolico vaticano, dove sono quasi ultimati i lavori di ristrutturazione. Il Pontefice, secondo quanto riferito dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, «intende utilizzare come abitazione gli spazi a disposizione dei suoi predecessori, per sé e per i suoi più stretti collaboratori». Al momento, ha proseguito, Prevost «ha già ripreso a lavorare durante il giorno» nello «studio» da cui «si affaccia per la preghiera con i fedeli riuniti nella sottostante piazza San Pietro» e dove i lavori sono stati già ultimati.

La Sala Stampa si è espressa stamattina rispondendo ai giornalisti in merito all'articolo di Repubblica sul trasferimento del Pontefice in una "mansarda" del Palazzo apostolico. Secondo le informazioni fornite dal quotidiano, papa Leone XIV non andrebbe a vivere nel tradizionale appartamento pontificio «ma nei locali che si trovano tra la terza loggia, quella da cui si affaccia ogni domenica per l'angelus, e il tetto». In pratica, prosegue Repubblica, si tratterebbe di «un piano autonomo poco visibile dall'esterno», una specie di "mansarda". Sempre secondo il quotidiano, il Papa avrà a disposizione, nel piano sottotetto, una cucina, stanze per ospitare i collaboratori, una piccola cappella e una palestra. Non mancherà una piccola terrazza.