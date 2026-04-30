L'invito di Leone XIV a pregare e agire perché «milioni di fratelli e sorelle soffrono ancora la fame»
di Redazione
L'intenzione di preghiera del Pontefice per il mese di maggio a cui i fedeli e le persone di buona volontà sono chiamati a unirsi
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April 30, 2026
In un mondo in cui milioni di persone non hanno accesso a un’alimentazione dignitosa, Leone XIV eleva la sua voce nella preghiera. La sua intenzione per il mese di maggio, “Per un’alimentazione per tutti”, pone l’attenzione su una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la fame e lo spreco alimentare. Attraverso la campagna “Prega con il Papa”, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa – un’opera pontificia affidata alla Compagnia di Gesù – invita i fedeli e tutte le persone di buona volontà a unirsi ogni mese alle intenzioni che il Pontefice porta nel cuore.
Questo il testo della sua preghiera:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore della creazione,
ci hai donato la terra feconda e, con essa, il nostro pane quotidiano,
come segno del tuo amore e della tua provvidenza.
Oggi riconosciamo con dolore
che milioni di fratelli e sorelle soffrono ancora la fame,
mentre tanto cibo viene sprecato sulle nostre tavole.
Risveglia in noi una nuova coscienza:
che impariamo a ringraziare per ogni alimento,
a consumare con semplicità,
a condividere con gioia
e a custodire i frutti della terra come un tuo dono,
destinato a tutti, non solo a pochi.
Padre buono,
rendici capaci di trasformare la logica del consumo egoista
in una cultura della solidarietà.
Fa’ che le nostre comunità promuovano gesti concreti:
campagne di sensibilizzazione, banchi alimentari,
e uno stile di vita sobrio e responsabile.
Tu che hai mandato il tuo Figlio amato Gesù,
pane spezzato per la vita del mondo,
donaci un cuore nuovo, affamato di giustizia e assetato di fraternità.
Che nessuno sia escluso dalla mensa comune,
e che il tuo Spirito ci insegni a guardare il pane
non come un bene di consumo,
ma come un segno di comunione e cura.
Amen.
I dati più recenti degli organismi delle Nazioni Unite delineano un quadro di crescente urgenza. Secondo il Wfp 2026 Global Outlook, pubblicato dal Programma Alimentare Mondiale, nel 2026 318 milioni di persone affrontano livelli di crisi di fame o situazioni ancora più gravi. Lo stesso rapporto avverte che il conflitto in Medio Oriente potrebbe spingere altri 45 milioni di persone in una condizione di fame acuta entro la metà dell'anno. Inoltre, nel 2025 sono state confermate due carestie simultanee in alcune zone di Gaza e del Sudan, le prime di questo secolo.
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