Leone XIV: «La nostra preghiera per chi combatte con pensieri suicidi»

È un tema molto delicato quello scelto come intenzione di preghiera del Papa per il mese di novembre e veicolato attraverso la Rete mondiale di preghiera. Il tema scelto infatti è «la prevenzione del suicidio». Nel video di accompagnamento, lo stesso Leone XIV, in lingua inglese, invita a pregare «perché le persone che combattono con pensieri suicidi trovino nella loro comunità il sostegno, l’assistenza e l’amore di cui hanno bisogno e si aprano alla bellezza della vita». Insomma una preghiera per «tutte le persone che vivono nell’oscurità e nella disperazione, e in particolare per coloro che combattono con pensieri suicidi». Nel testo della preghiera il Pontefice chiama in causa l’atteggiamento che deve assumere la comunità cristiana. Queste persone, dice il Papa, «possano trovare sempre una comunità che li accolga, che li ascolti e che li accompagni. Dona a tutti noi un cuore attento e compassionevole, capace di offrire conforto e sostegno, anche con il necessario aiuto professionale. Insegnaci a farci prossimi con rispetto e tenerezza, aiutando a guarire le ferite, a costruire legami e ad aprire orizzonti. Possiamo riscoprire insieme che la vita è un dono, che comunque c’è bellezza e c’è un senso anche in mezzo al dolore e alla sofferenza». E Leone XIV sottolinea nel testo della preghiera che «anche coloro che ti seguono possono essere vulnerabili alla tristezza senza speranza». Ecco allora la richiesta di «di farci sentire sempre il tuo amore affinché, attraverso la tua vicinanza, possiamo riconoscere e annunciare a tutti l’infinito amore del Padre che ci prende per mano, per rinnovare la nostra fiducia nella vita», conclude il Papa.