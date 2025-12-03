Leone XIV il 10 gennaio con i giovani di Roma, poi le parrocchie

«Papa Leone incontrerà il 10 gennaio, nell'Aula Nervi, tutti i giovani della diocesi di Roma per ringraziarli per il lavoro fatto, soprattutto quest'estate per il Giubileo dei Giovani». Lo ha annunciato il cardinale Baldo Reina ai microfoni di Zapping su Rai Radio 1. «Mi ha anche assicurato che, completato il Giubileo, comincerà la visita nelle parrocchie romane», ha aggiunto il vicario per la diocesi di Roma. «E' un rapporto molto bello, c'è un legame molto stretto tra il Santo Padre e la sua diocesi», ha detto Reina.

Commentando l'annuncio fatto dallo stesso Papa che il prossimo viaggio sarà in Africa, Reina ha rilevato: «Se a Nicea si è ritornati alle origini, in Africa ci sarà il contatto con una Chiesa giovane e molto viva, con tantissime vocazioni, tantissimi cristiani, purtroppo tanti di loro perseguitati. E poi c'è il problema aperto, quello di coloro che cercano fortuna altrove, soprattutto in Europa, e alcuni di loro purtroppo trovano la morte in mare».