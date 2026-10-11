Il Papa: «Ho un nodulo al polmone. Devo operarmi». L’intervento al Gemelli nei prossimi giorni

Leone XIV ha annunciato durante l’Angelus la necessità dell’operazione. «Nel corso di alcuni controlli è emerso un nodulo al polmone alla fase molto iniziale». L’ospedale del Papa già in preparazione. Il ricovero sarà di una settimana

Leone XIV sarà operato al policiclico “Gemelli” di Roma. Intervento in programma all’inizio della settimana. È stato il Papa stesso ad annunciare al termine dell’Angelus in piazza San Pietro che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. «Di recente – ha spiegato affacciato dal Palazzo Apostolico –, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato». E ha fatto sapere: «I medici ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo». Da Leone XIV un grazie a tutti i fedeli, quelli in piazza o collegati dal mondo, «per la vostra vicinanza spirituale». E l’invito: «Mi affido alla vostra preghiera! Buona domenica!».

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato «l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana» e che «il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana».