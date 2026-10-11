Il Papa: «Ho un nodulo al polmone. Devo operarmi». L’intervento al Gemelli nei prossimi giorni
di Giacomo Gambassi, Roma
Leone XIV ha annunciato durante l’Angelus la necessità dell’operazione. «Nel corso di alcuni controlli è emerso un nodulo al polmone alla fase molto iniziale». L’ospedale del Papa già in preparazione. Il ricovero sarà di una settimana
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October 11, 2026
Leone XIV sarà operato al policiclico “Gemelli” di Roma. Intervento in programma all’inizio della settimana. È stato il Papa stesso ad annunciare al termine dell’Angelus in piazza San Pietro che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. «Di recente – ha spiegato affacciato dal Palazzo Apostolico –, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato». E ha fatto sapere: «I medici ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo». Da Leone XIV un grazie a tutti i fedeli, quelli in piazza o collegati dal mondo, «per la vostra vicinanza spirituale». E l’invito: «Mi affido alla vostra preghiera! Buona domenica!».
Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato «l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana» e che «il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana».
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