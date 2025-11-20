Il Papa ad Assisi. «Francesco, santo per un mondo che cerca speranza»

Sono dedicate al patrono d’Italia le prime parole di Leone XIV appena arrivato ad Assisi per la visita “lampo” di questa mattina che lo vede, prima, pregare davanti alla tomba di san Francesco e, poi, incontrare i vescovi italiani per concludere l’Assemblea generale della Cei. «Una benedizione poter venire in questo luogo sacro», spiega il Papa nella Basilica Inferiore dove si trovano le reliquie del Poverello. «Siamo vicini agli 800 anni della morte di san Francesco», dice facendo riferimento all’anniversario che cadrà l’anno prossimo. «Questo ci dà modo di prepararci per celebrare questo grande, umile, povero santo mentre il mondo cerca segni di speranza», sottolinea il Pontefice.

Leone XIV raggiunge la cittadina umbra in elicottero dove atterra poco dopo le 8 del mattino. Prima tappa: la tomba di san Francesco per un momento di preghiera personale e privata. Ad attendere il Pontefice nella piazza, sotto la pioggia battente, alcuni fedeli che accolgono al grido di “Viva il Papa”. Presente all'ingresso della Basilica, il custode del Sacro Convento, fra' Marco Moroni, che, insieme con altri frati minori conventuali, lo accompagnano nella cripta. Quindi in auto scende verso la Basilica di Santa Maria degli Angeli dove chiude l’incontro dei vescovi italiani. L’arrivo intorno alle 9. A dargli il benvenuto, ancora sotto la pioggia, una piccola folla di fronte alla chiesa che ospita all'interno la Porziuncola. Il Papa la saluta dal finestrino dell’auto e poi dal sagrato prima di entrare nella Basilica e parlare all’episcopato della Penisola. A porgerli il saluto, all’interno della chiesa, il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi. Dura poco più di mezz'ora l'incontro con la Cei con il suo intervento. A conclusione il Papa saluta la comunità dei frati minori francescani che custodiscono la Porziuncola. Ai frati il Pontefice annuncia una possibile nuova visita nel 2026. «Ci ha salutato uno ad uno - riferisce fra' Luca Di Pasquale -, ci ha colpito l'attenzione che ha riservato a ciascuno di noi. Ci ha detto che tornerà a trovarci ad Assisi il prossimo anno per l'ottavo centenario della morte di san Francesco. Ci ha anche confidato che veniva spesso ad Assisi per trovare pace e che oggi era contento di essere tornato vestito di bianco» .

L'arrivo di papa Leone XIV al Sacro Convento di Assisi per pregare sulla tomba di san Francesco nella Basilica Inferiore / ANSA

Quindi Leone XIV raggiunge lo stadio di Santa Maria degli Angeli da cui decolla in elicottero alla volta di Montefalco, la cittadina nella diocesi di Spoleto-Norcia a 35 chilometri da Assisi dove si trova il monastero agostiniano di Santa Chiara da Montefalco. Qui, secondo la nota diffusa dalla Sala Stampa vaticana, celebra la Messa per le monache agostiniane. E si trattiene a pranzo con le religiose per poi tornare, in elicottero, in Vaticano.