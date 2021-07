Assisi, Basilica di San Francesco - Siciliani

L’Ofs, Ordine francescano secolare d’Italia, ha un nuovo presidente: si tratta di Luca Piras. Eletto ad Assisi il 3 luglio, ha salutato l’incarico con parole chiare e francescane: «Lo Spirito ci chiede di guardare lontano a partire dall’attenzione di ogni singola persona. Mi auguro di esserne capace insieme al nuovo consiglio: dove non saremo capaci noi interverrà la grazia del buon Dio».

Quando si parla di san Francesco, francescanesimo, spirito francescano e Ordini francescani è come esplorare una galassia, addentrarsi in una miriade di pianeti, satelliti, asteroidi. Su una della pareti del Museo del tesoro, nel Sacro Convento ad Assisi, il “mondo francescano” viene rappresentato come un grande albero dal cui tronco sono spuntati, lungo i secoli, innumerevoli rami frondosi. Rappresentano la grande schiera dei santi, della sante e delle numerose famiglie religiose che si ispirano al carisma di Francesco d’Assisi.

Comunque lo si voglia vedere, immaginare, si tratta di una grande famiglia di cui l’Ordine francescano secolare è una componente. Ma chi ne fa parte? Per san Giovanni Paolo II si tratta della più antica forma di organizzazione di laici che, sotto la guida della Chiesa, fraternamente uniti, ed ispirandosi al carisma di san Francesco, si impegnano a testimoniare con la vita il Vangelo, dedicandosi all’apostolato secondo le forme richieste nelle condizioni proprie dello stato laicale. Chiamati a vivere nel secolo ma spinti dallo Spirito Santo a raggiungere la perfezione della carità, sul modello di vita del serafico Poverello di Assisi, «voi operate nel mondo a guisa di fermento, ripieni di spirito cristiano, consapevoli di dover camminare generosamente nella vita della santità».

Si tratta, dunque, di laici, sposati e non, giovani o adulti, oltre a sacerdoti, vescovi e anche papi (in tempi moderni l’ultimo Papa terziario è stato Giovanni XXIII), che, riunendosi periodicamente, sperimentano nella relazione fraterna la verità della conversione quotidiana e cercano di testimoniare, ciascuno nella propria condizione di vita, una fede gioiosa ed operosa.

Oggi i membri dell’Ordine sono presenti in 112 nazioni nel mondo, con circa 200mila francescani secolari. In Italia sono poco più di 18.304 i francescani secolari, distribuiti in 1.234 fraternità locali distribuite su tutto il territorio nazionale. Sono 70 fraternità di giovani, tra i 14 e i 30 anni, (Gioventù francescana) con circa 1.800 ragazzi che hanno “promesso” seguire il Signore con lo stile di Francesco. Una realtà che comprende anche 2.500 bambini tra i 6 e i 14 anni chiamati “Araldini”.

L’impegno che anima l’Ofs è quello di essere uomini e donne di pace, attenti ai bisogni degli ultimi, di cercare il volto di Cristo nei fratelli e, nello spirito delle Beatitudini, di vincere il male con il bene, combattendo le ingiustizie sociali. Fin dalle origini hanno ricevuto dallo stesso Santo di Assisi una regola di vita, che indica di osservare il Vangelo facendo di Cristo, come Francesco, l’ispiratore e il centro della vita con Dio e con gli uomini; di vivere la condivisione del cammino in fraternità per imparare a guardare tutte le persone come fratelli; di scegliere uno stile di vita semplice e sobrio, rispettoso del creato e di tutte le creature. Un francescanesimo che esce dai conventi, vivo e incisivo. Capace di aggredire positivamente l’egoismo del vivere quotidiano.