Quando la situazione si fa più cupa e il clima generale più preoccupante la Messa festiva (per molti anche feriale) resta un indispensabile punto fermo, più che mai. In settimana i nuovi, inevitabili provvedimenti restrittivi hanno creato tre diverse zone nel Paese con discipline differenti, ma per la possibilità di partecipare di persona alle Messe domenicali nulla cambia salvo la necessità per le sole zone rosse di munirsi di autocertificazione per giustificare il percorso da casa alla parrocchia e viceversa (il modello stampabile e compilabile è sui siti di numerose diocesi delle regioni interessate, ad esempio su www.chiesadimilano.it nella notizia in home page “Covid 19, le novità legislative” ed è valido in qualunque diocesi). Non ci lasciamo certo scoraggiare dalle difficoltà materiali: troppo importante è l’appuntamento con l’Eucaristia e con la propria comunità, per quel che si può condividere in questo periodo. Ogni prova è semina di bene. E la preghiera per chi soffre (tra loro il presidente dei vescovi italiani cardinale Bassetti, da alcuni giorni in terapia intensiva) è una delle intenzioni che possono motivarci a uscire di casa. Ma è comprensibile che non si possa o non ci si senta di andare: per chi è in queste condizioni, e per quanti li accudiscono, ecco la consueta guida alle Messe in diretta tv e social da cattedrali e santuari in tutta Italia. (per segnalazioni: f.ognibene@avvenire.it). Buona domenica, nel ricordo reciproco.

Sabato 7 novembre

Ore 21

Rosario in diretta dalla Santa Casa di Loreto su Telepace Fano Tv, in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto. Da lunedì al sabato Angelus e Rosario alle 12 in diretta su Vatican News, Telepace e in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto. Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa in diretta su Telepace Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto.



Domenica 8 novembre



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario mariano di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa con diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre liturgie eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.



Ore 7.30

Padre Pio Tv: le Messe domenicali vanno in onda in diretta anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45. Sia le Messe che i Rosari sono trasmessi in diretta anche nei giorni feriali. L’emittente si può vedere sul canale 145 del digitale terrestre.

Dal Santuario di Oropa (Basilica antica) Messe in diretta streaming sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ alle 7.30, 9, 16.30 e 18.15.



Ore 8

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa celebrata nella Porziuncola. Altre Messe in diretta alle 9.30, 11, 13, 17 e 19. Tutte le celebrazioni sono live streaming su www.porziuncola.org nella sezione Web Tv.



Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza (Perugia).

Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio: le Messe festive sono trasmesse in diretta streaming sul sito www.santuariodicaravaggio.it anche alle 7, 10, 11.30, 16 e 17.30.



Ore 9.30

In diretta dal Duomo di Milano la Messa su Chiesa Tv (canale 195) e in streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube Chiesadimilano. Su Chiesa Tv va in onda anche la Messa feriale alle 8, dal lunedì al venerdì, sempre in diretta dal Duomo.

Torino: Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 del Digitale terrestre o su www.rete7.cloud) dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco: presiede il rettore don Guido Errico. Messa feriale in diretta dalla Basilica tutti i giorni alle 9.



Diocesi di Mondovì: dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis collegandosi a www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/ si possono seguire le Messe delle 9.30, 11, 16 e 18.



Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).



Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”.

Dalla Cattedrale di Senigallia la Messa in diretta streaming audio su www.diocesisenigallia.eu.



Ore 10.30

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su Youtube con accesso dal sito www.srita.it si può seguire in diretta streaming la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in diretta streaming presieduta dal rettore monsignor Giuseppe Trucco..



Ore 11

La Messa in diretta su Raiuno va in onda da Santuario della Madonna del Carmine a Tornarecchio (Chieti).

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Nel Santuario sono custodite le spoglie mortali del beato Carlo Acutis.

Ore 12

In diretta l’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 16

Dal Santuario di Santa Rita a Cascia la Messa diffusa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia youtube.com/monasterosantarita.



Ore 18

Trento: la Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).