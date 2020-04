Il cardinale Bassetti nella Cattedrale di Perugia vuota celebra la Passione di cristo - Ufficio stampa arcidiocesi di Perugia /Ansa

Un'altra domenica di Messe senza fedeli: nelle chiese, perlomeno. Perché è ormai ben organizzato, in tutte le diocesi, un sistema di trasmissione a distanza della parole dei vescovi: streaming delle celebrazionisu tutti i canali, dalla televisione alla radio, dalle dirette Facebook a quelle su Youtube e perfino su Instagram. Ecco gli appuntamenti in alcune diocesi italiane.

Perugia

Il cardinale Gualtiero Bassetti celebra la Messa di Pasqua nella cattedrale di Perugia alle 9. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta sul canale Umbria Tv (canale 10 del digitale terrestre), su Youtube @lavocepg, sulle pagine Facebook @umbriaradioinblu e @chiesainumbria e su Umbriaradio FM e DAB +92.0, 97.2

Milano

Domenica 12 aprile, Pasqua di resurrezione, alle 11, nel Duomo di Milano celebrazione presieduta dall’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, senza concorso di popolo.Durante la Messa saranno presenti due rappresentanti delle Forze dell’ordine. I fedeli potranno seguirla grazie ai media diocesani.

Diretta su Telenova (canale 14 del digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e canale YouTube chiesadimilano.it. Su Radio Mater omelia in differita alle 12.20.

Firenze

La Domenica di Pasqua non ci sarà il tradizionale Scoppio del Carro in piazza del Duomo a Firenze. La decisione è stata presa dal Sindaco, Dario Nardella e dall'Arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori in accordo con l'Opera di Santa Maria del Fiore, in relazione all'emergenza sanitaria. La celebrazione in Cattedrale inizierà alle 9.30, senza la partecipazione dei fedeli, al momento del Gloria l'Arcivescovo si muoverà dall’altare portando il Cero pasquale fino sul sagrato della Cattedrale, dove ad attenderlo ci sarà il sindaco. Il cardinale mostrerà alla città la fiamma del Cero, che è Gesù, sorgente della Pasqua e quindi della speranza per l’umanità.

La celebrazione a porte chiuse sarà trasmessa in diretta su TV Prato (canale 74) e in streaming sul sito della diocesi, di Toscana Oggi e di Radio Toscana.

Genova

Domenica 12 aprile, in Cattedrale, alla presenza del cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco e dopo la S. Messa di Pasqua da lui celebrata senza la partecipazione di fedeli, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 si svolgerà l’elevazione musicale “Resurrezione – Voci dalla Cattedrale di Genova”, una riflessione spirituale e musicale con la partecipazione di alcuni cantanti.

L’iniziativa di Regione Liguria, che avrà luogo eccezionalmente in San Lorenzo per concessione del cardinale Angelo Bagnasco e del Capitolo dei Canonici della Cattedrale, si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta streaming su www.chiesadigenova.it e www.ilcittadino.ge.it. Sempre in streaming sarà trasmessa sui canali del Teatro Carlo Felice. Inoltre sarà trasmessa in tv su Primocanale (canale 10), TeleNord (canale 13), Teleliguriasud (canale 19), Sky HD Classica. Infine, la diretta sarà anche disponibile su tutti i canali social istituzionali di Regione Liguria. I cantanti – nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale – canteranno alcuni dei brani più intensi e amati della musica sacra. “Resurrezione – Voci dalla Cattedrale di Genova” sarà un’ora di musica, intervallata dalla lettura di alcune riflessioni sulla Pasqua.

Bologna

L’Arcivescovo Matteo Zuppi presiede la Messa della Domenica di Pasqua in Cattedrale, a partire dalle 10.30, senza partecipazione di fedeli, trasmessa in diretta tv da Ètv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) e Trc (canale 15), radio da Radio Nettuno (a Bologna Fm 97,00 – 96,65 e Dab+) e in streaming sul canale You Tube 12portebo. (VEDI QUI)

Venezia

Domenica di Pasqua il patriarca Francesco Moraglia celebra la Messa alle ore 10 nella Basilica cattedrale di San Marco chiusa ai fedeli. La celebrazione è trasmessa in diretta streaming dalla pagina Facebook di Gente Veneta e in diretta televisiva su Antenna 3 (canale 13) e Reteveneta (canale 18).

Padova

Alla ore 9.30 il vescovo Claudio Cipolla presiede la Messa della Pasqua di Risurrezione. La celebrazione, a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale 12 del digitale terrestre (Tv7 Triveneta) e sul canale Youtube della Diocesi. Inoltre, su invito del vescovo, tutte le chiese della Diocesi di Padova «suoneranno le campane a distesa a mezzogiorno per un tempo prolungato di almeno 10 minuti, per permettere a tutti di accogliere l’annuncio che il Signore è risorto: la vittoria pasquale di Gesù sulla morte».

L'Aquila

Il cardinale Giuseppe Petrocchi celebra la Messa in Resurrectione Domini alle 11 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio; i fedeli possono seguire la celebrazione in diretta su LAQTV Abruzzo e su wwww.aqbox,tv e sulla pagina facebook chiesa di L'Aquila

Palermo

Il Pontificale di Pasqua è celebrato nella Chiesa Cattedrale da monsignor Corrado Lorefice alle 10, con live streaming sul sito, sulla pagina Facebook, Youtube, Twitter e Telegram dell'Arcidiocesi

Napoli

Il cardinale Crescenzio Sepe celebra alle 9.30 in Duomo, a porte chiuse, la Messa di Pasqua, con la diretta televisiva sul canale Canale21. (LEGGI QUI)

Torino

Ecco le celebrazioni dell'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, monsignor Cesare Nosiglia, per la domenica di Pasqua, in streaming e senza concorso di popolo. Ore 10: Santa Messa a Torino – Cattedrale Ore 17: Santa Messa a Susa – Cattedrale Le dirette sono visibili dal sito diocesano e sui canali social della Diocesi (Facebook: @diocesitorino e @upgtorino; YouTube: @upgtorino). Anche diverse testate giornalistiche locali rilanciano dai loro siti e/o dalle loro emittenze le celebrazioni della domenica di Pasqua.

Cagliari

L'arcivescovo Giuseppe Baturi celebra la Messa di Pasqua alle 10 nella Cattedrale. La celebrazioni si potrà vedere sui seguenti canali: Sardegna 1 – Canale 19 del digitale terrestre - www.sardegna1.tv EjaTv – Canale 172 del digitale terrestre – www.ejatv.com Pagina facebook della diocesi – facebook.com/diocesicagliari

Pompei

Domenica 12 aprile, l'Arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, celebra la santa Messa di Pasqua, alle ore 10, con diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale "Pontificio Santuario di Pompei"

https://www.facebook.com/santuariopompei/ Nuoro e Lanusei Il vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura, celebra la Messa di Pasqua nella Cattedrale di Lanusei alle ore 10. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta collegandosi al sito dell’emittente Telesardegna, digitando l’indirizzo: www.telesardegna.net, o sintonizzando il proprio televisore sul canale 14 del digitale terrestre. La stessa celebrazione potrà essere seguita in streaming anche da facebook sulla pagina de L’Ortobene e di Ogliastra Web e sulla radio dalle frequenze di Radio Barbagia. Reggio Calabria

Alle ore 11 la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini in Cattedrale, trasmessa in streaming (pagina Facebook: L'Avvenire di Calabria) e da RTv. Alle ore 17 Celebrazione del Rosario, Adorazione eucaristica con meditazione del Vescovo, trasmessa solo via streaming (pagina facebook: Diocesi Reggio-Bova). Dopo la Santa Messa di Pasqua il Vescovo, alle ore 12, benedirà la Città e la Diocesi dal sagrato della Chiesa Cattedrale, al suono delle campane. Tutte le campane della Diocesi suoneranno all’unisono, come acclamazione a Cristo Risorto ed augurio di speranza.

Tursi-Lagonegro

Alle ore 10 in diretta streaming ci sarà la Celebrazione della Santa Messa di Pasqua, presieduta da mons. Vincenzo Orofino dalla Chiesa Cattedrale di Tursi. E' possibile fruire del collegamento in diretta a partire 9.45, dalla pagina del sito internet della Diocesi dedicata ( https://www.diocesitursi.it/pasqua-di-risurrezione-santa-messa-presieduta-dal-vescovo-orofino-in-diretta-dalla-cattedrale-di-tursi/ ) oppure tramite:– YouTube, canale “DiocesiDiTursiLagonegro” (www.youtube.com/c/DiocesidiTursiLagonegro)– Facebook, pagina “Diocesi Tursi-Lagonegro” (www.facebook.com/diocesi.tursilagonegro)