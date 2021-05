La Pentecoste di El Greco (1597-1600) al Museo del Prado di Madrid

La Pentecoste completa il viaggio iniziato nella notte di Pasqua e transitato, domenica scorsa, attraverso il mandato missionario dell’Ascensione. Ora che il vento dello Spirito Santo muove la barca della Chiesa e tutti noi verso il mare aperto, possiamo sentire la certezza di non essere soli, con un principio vitale sul quale possiamo sempre contare. L’annuncio di una vita trasformata ogni giorno dall’incontro col Risorto è la conseguenza del fatto che la Chiesa ci ripropone oggi. La Chiesa italiana che dal giorno dopo Pentecoste vede riunirsi tutti i suoi vescovi in assemblea generale a Roma dopo molti mesi di forzata separazione, mettendosi subito in ascolto del Papa, ha scelto come tema proprio l’annuncio «in un tempo di rinascita» riflettendo su come «avviare un cammino sinodale»: c’è bisogno che la teniamo nel cuore, i prossimi giorni, perché quello che "vedranno" i nostri pastori ci riguarda tutti. È una giornata dunque che invita tutti a muoversi, andare, uscire: dalle incertezze e dalle ombre, da se stessi, da una visione angusta della vita, da logiche che ispirano una società sempre più confusa, cinica e vecchia. Dalla tentazione di ripristinare "tutto come prima", come se "prima" fosse andato tutto bene. Lo Spirito Santo irrompe nella stanza chiusa di questa mentalità, e ci invita a fidarci e lasciarci sorprendere da Dio. La Pentecoste è il giorno per rendersi disponibili a farlo, nella Messa che – di persona o, per chi non può, in diretta tv o streaming con le celebrazioni segnalate nella nostra abituale guida – è sempre un ritorno a casa dopo una settimana di fatiche e prima di un’altra con gli impegni della nostra vita, qualunque essi siano. Ricordiamoci a vicenda, anche oggi, come sempre. Buona domenica! (Hanno collaborato Marina Lomunno, Debora Ruffolo e Maria Chiara Gamba. Per segnalazioni: f.ognibene@avvenire.it)



Ore 7



Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei.

Dal Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari Messa in diretta streaming su https://bonaria.eu/. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18 e 19.30, sempre in diretta.





Ore 7.30



Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145, Sky 852, TivùSat 445 e streaming sul sito https://www.teleradiopadrepio.it/). Messe anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45.

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official la Messa in diretta dalla Basilica antica. Altre Messe alle 9, 16.30 e 18.15. Il Santuario di Oropa si unisce ai santuari del mondo nella recita del Rosario per invocare la fine della pandemia. Tutte le dirette su www.santuariodioropa.it/rosario-papa-maggio-2021/



Ore 8

Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia. Altre Messe in diretta: alle 10, 11, 12 e 17.

Al Sacro Monte di Varese la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese oppure al link https://www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI







Ore 8.30

Diocesi di Mondovì: dal Santuario Natività di Maria - Regina Montis Regalis di Vicoforte la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei.

Santuario della Consolata, patrona della diocesi di Torino: collegandosi al sito internet www.laconsolata.org è possibile seguire dal canale YouTube del Santuario (https://www.youtube.com/channel/UCq8zQVbQVxq3eNWhcfKXhM) tutte le Messe festive (ore 8.30, 10, 11.30, 16, 18 e 19.30). Per i mesi di maggio e giugno in diretta streaming «I Sabati della Consolata» con la Messa alle 10.30 presieduta dal rettore monsignor Giacomo Martinacci e il Rosario alle 17.30 per preparare la festa liturgica della patrona (20 giugno).





Ore 9.30

Dal Duomo di Milano la Messa in diretta su Chiesa Tv (canale 195) e in streaming sul portale www.chiesadimilano.it. Sui canali Facebook, Twitter, Instagram e Youtube della Diocesi l'arcihivio di tutte le brevi meditazioni proposte ogni giorno lungo la

Novena di Pentecoste dall'arcivescovo Mario Delpini sul tema “La Sapienza viene dall’alto”.

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta sul sito www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre Messe alle 11, 16 e 18.



Dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei salesiani dove si venerano le spoglie mortali didon Bosco, Messa in diretta su Rete 7 (canale 12) presieduta dal rettore don Guido Errico.





Ore 10

Tv2000, RaiUno e Canale 5: dalla Basilica di San Pietro la diretta della Messa per la Pentecoste celebrata da papa Francesco. A seguire la recita del Regina Coeli.



Loreto: dal santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto la Messa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul portale www.santuarioloreto.va

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming sul canale YouTube del Santuario. https://youtu.be/9LPe5I3eZcE

Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: in streaming la Messa domenicale sul canale YouTube www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Durante il mese di maggio le celebrazioni per i 110 anni dalla consacrazione, tutte in diretta sul profilo Facebook e il canale YouTube del Santuario.

La Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20.

Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale). Rosario alle 11.30, 14.10, 16.30 e 20.05. Alle 20 e alle 21 la catechesi del vescovo Enrico Solmi.

Dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino la Messa, dedicata a malati e convalescenti a causa del Covid, in diretta streaming sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli. Presiede il parroco don Gianmarco Pernice, salesiano.

Dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma) la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/ e sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP





Ore 10.30



Dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento, la Messa in diretta streaming sul canale YouTube Santuario della Madonna di Pinè https://www.youtube.com/channel/UCRuwql-dV6QmnflbRdWZ6aQ/videos

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su YouTube con accesso dal sito www.srita.it la Messa per le famiglie in diretta presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori a Bra la Messa in diretta streaming sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale YouTube del Santuario. Presiede il rettore monsignor Giuseppe Trucco.

In diretta da Bulgarograsso (provincia di Como - Diocesi di Milano) la Messa in rito ambrosiano in diretta su Facebook e YouTube "Comunità Pastorale San Benedetto https://www.youtube.com/channel/UCUR3Gbt_yPfKJOetpH4YOTQ



Ore 11

Diocesi di Cremona: dalla Cattedrale la Messa in diretta tv su Cremona 1 e in streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it. Diretta radio su Rcn InBlu.

Dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia).

Santuario Madonna della Neve di Adro (Brescia): Messa celebrata dai padri Carmelitani scalzi sul sito www.madonnadellaneveadro.it/ e su www.youtube.com/c/MadonnadellaNeveSantuario.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, telecamera in diretta sulla tomba del beato Carlo Acutis.

Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta sul sito www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/. Altre Messe alle 16 e alle 18.

Dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, in diocesi di Genova, animato dalla Fraternità monastica di San Colombano, la diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoria.

Roma: dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming su https://bit.ly/3bj7SZo e sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale.

Sul canale YouTube della parrocchia torinese delle Stimmate di San Francesco d’Assisi la Messa in diretta presieduta dal parroco don Tonino Borio (https://bit.ly/2MCfg8M).





Ore 11.30

Da Santa Maria degli Angeli (sito Web: www.porziuncola.org) la Messa celebrata da padre Raffaello Tonello, in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe in diretta alle 7, 8.30, 10, 16 e 18. Secondi Vespri alle 19.

Dall’Arsenale della Pace del Sermig, a Torino, la Messa in diretta streaming su https://www.youtube.com/watch?v=GmRtiXYPatQhttps://www.youtube.com/watch?v=GmRtiXYPatQ







Ore 12



Al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia.

Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it





Ore 16

Dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, la Messa in diretta streaming sul canale YouTube del Santuario https://youtu.be/8HE6dXXQjdM

Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il Rosario e, alle 16.30, la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari”. https://www.facebook.com/basilica.santuario.tindari/

Dal Santuario mariano di Vicoforte (Cuneo) la Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/.







Ore 16.30



Da Oropa la Messa presieduta dal rettore don Michele Berchi. Diretta streaming sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official.

Cascia: Messa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia (https://www.youtube.com/watch?v=yGYiVJCvEVo).







Ore 17



In diretta il Rosario e, a seguire, la Messa delle 17.30 al Santuario Beata Vergine Madre delle Genti a Strà, diocesi di Piacenza-Bobbio. Streaming sulla pagina Facebook Santuario di Strà della Beata Vergine Madre delle Genti, sul portale del Santuario (www.madredellegenti.org) e su YouTube https://bit.ly/3sBaEiC.







Ore 18



Dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte, in diocesi di Mondovì, la Messa in diretta sul sito www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/

Basilica di Sant’Antonio a Padova: diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa in streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html





Ore 18.15

Messa in diretta dalla Basilica antica di Oropa sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/, sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official e sul canale YouTube.





Ore 18.30



Nella Basilica di Maria Ausiliatrice la Messa dell'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia per la festa in calendario lunedì 24. Alle 20.30 Rosario nel cortile della Basilica presieduto dal Rettor maggiore dei salesiani don Ángel Fernández Artime. Diretta sul canale Facebook dell’Agenzia Info Salesiana @agenziaans https://www.facebook.com/agenziaans/





Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei.







Ore 19.30

Dal Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari Messa in diretta streaming su https://bonaria.eu/.





Ore 20



La Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it





Messe prefestive (ogni sabato)



Ore 17

Messa dal Santuario della Guardia a Genova in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia.



Ore 17.30

Messa dal Duomo di Milano su Chiesa Tv (canale 195) e su www.chiesadimilano.it

Dalla chiesa di Sant’Agata a Bulgarograsso (diocesi di Milano) la Messa in rito ambrosiano sul profilo Facebook e il canale YouTube "Comunità Pastorale San Benedetto".



Ore 18



Torino: Messa sul canale Youtube della parrocchia Stimmate di San Francesco d’Assisi (https://bit.ly/2MCfg8M). Presiede il parroco don Tonino Borio.

In diretta da Guanzate (provincia di Como - Diocesi di Milano) la Messa in diretta su Facebook e YouTube Comunità Pastorale San Benedetto https://www.youtube.com/channel/UCUR3Gbt_yPfKJOetpH4YOTQ

Ore 18.30

Parma: Messa in diretta streaming su https://giovannipaolotv.it/



Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su YouTube con accesso dal sito www.srita.it la Messa in diretta presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.



Dalla parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale la Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale.

Ore 19

Da Cascia su Tv2000 la diretta della Messa in Basilica per i benefattori, con la benedizione delle rose.



Ore 20

La Messa dalla parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute a Torino: presiede il rettore don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine la benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo nel Triduo in preparazione alla festa liturgica del santo. Diretta streaming sul sito www.chiesasalute.it e sul canale YouTube della parrocchia.



Ore 21

Rosario in diretta su Telepace, e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va.







Messe nei giorni feriali

Lunedì 24 maggio, ore 9.30 e 18.30



Solennità di Maria Ausiliatrice. Dalla Basilica di Torino Messa presieduta da don Leonardo Mancini, Ispettore

dei salesiani del Piemonte e Valle d’Aosta (diretta tv su Rete 7 e su Telepace); alle 18.30 Messa presieduta dal Rettor Maggiore don Ángel Fernández Artime (diretta sul canale Facebook dell’Agenzia Info Salesiana @agenziaans https://www.facebook.com/agenziaans/); alle 20.30 Rosario e affidamento all’Ausiliatrice. Presiede il Rettor Maggiore don Ángel Fernández Artime (diretta su Rete 7 e sul canale sul canale Facebook dell’Agenzia Info Salesiana @agenziaans https://www.facebook.com/agenziaans/).



Ore 7

La Messa in diretta su Tv2000 dal Santuario di Pompei. Messe anche alle 8.30 e alle 19. Rosario alle 18 dalla Grotta di Lourdes e alle 20 recitato dal cardinale Comastri. Alle 6.30 tutti i giorni il “Buongiorno a Maria”.



Ore 7.30

Loreto: Messa dalla Santa Casa in diretta su Telepace e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va. Ogni venerdì alle 21 in streaming “Preghiamo Insieme in Santa Casa”, momento di preghiera dedicato a giovani e famiglie.

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145, Sky 852, TivùSat 445 e streaming sul sito https://www.teleradiopadrepio.it/). Messe anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45.



Ore 8

Dal Duomo di Milano la Messa su Chiesa Tv (canale 195) e in streaming sul portale www.chiesadimilano.it. Dal lunedì al venerdì Rosario alle 20.30.

Santuario della Consolata, Torino: dal sito Internet www.laconsolata.org si accede al canale YouTube del Santuario per la diretta della Messa. Altre Messe feriali: alle 9, 10.30, 12, 18 e 19.

Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe alle 10 e alle 18.30. Ogni lunedì alle 18 la Messa per invocare la fine della pandemia.



Ore 9

Torino: la Messa in diretta dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei Salesiani, in diretta su Rete 7 (canale 12) o in streaming su www.rete7.cloud.



Ore 10

Dal Santuario della Guardia di Genova diretta streaming della Messa sul portale www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia. Messa in diretta anche alle 17.



Ore 12

Arsenale della Pace: la Messa feriale in diretta streaming tutti i giorni con link sulla pagina https://www.sermig.org/multimedia/live-streaming/messa-e-liturgia.html