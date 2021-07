Il Policlinico Gemelli di Roma con la statua di Giovanni Paolo II e i senza dimora in preghiera sotto le finestre della camera di Francesco

Ore 7



Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario dell'Amore Misericordioso a Collevalenza (diocesi di Orvieto-Todi).







Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari: Messa in diretta streaming su https://bonaria.eu/. Altre Messe: 8.30, 10, 11.30, 18 e 19.30, sempre in streaming.







Ore 7.30

Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145, Sky 852, TivùSat 445 e streaming sul sito https://www.teleradiopadrepio.it/). Messe anche alle 11.30 e alle 18.



Sul sito del santuario il programma dei concerti fino al 29 agosto per il quinto Centenario dell'Incoronazione.

Oropa: sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e sulla pagina Facebook Santuario di Oropa Official la Messa in diretta dalla Basilica antica. Altre Messe alle 9, 12, 16.30 e 18.15.







Ore 8

Santuario della Guardia, Genova: Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia . Altre Messe in diretta: alle 10, 11, 12 e 17.





Sacro Monte di Varese: Messa in diretta streaming al link https://www.youtube.com/watch?v=O1paOKPXJTI







Ore 8.30





Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario dell'Amore Misericordioso a Collevalenza (diocesi di Orvieto-Todi).







Torino: dal Santuario della Consolata, patrona della diocesi, tutte le Messe festive in diretta accedendo dal sito http://www.laconsolata.org/ al canale YouTube del Santuario. Altre Messe alle 10, 11.30, 18 e 19.30.





Ore 9.30



Duomo di Milano: Messa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 diffusione territoriale) e in streaming sul portale

www.chiesadimilano.it

.









Santuario Natività di Maria - Regina Montis Regalis di Vicoforte, Diocesi di Mondovì, Messa in diretta su www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/ . Altre Messe alle 11, 16 e 18.





Torino, Basilica di Maria Ausiliatrice, casa madre dei Salesiani: Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 digitale terrestre, streaming su www.rete7.cloud) presieduta dal rettore don Bruno Ferrero, direttore del Bollettino Salesiano.







Ore 10

Canale 5: in diretta la Messa dal Santuario dell'Amore Misericordioso a Collevalenza.









Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto: Messa in diretta streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul portale www.santuarioloreto.va







Arsenale della Pace di Torino: Messa in diretta streaming https://www.sermig.org/multimedia/live-streaming/messa-e-liturgia.html







Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano: Messa in diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UCSMk-Nxh4u2HmZRXyrnrTIA/live







Santuario Madonna delle Lacrime a Siracusa: Messa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe in diretta alle 8, 12, 17.30, 19 e 20.







Parma: la Messa in diretta su www.giovannipaolotv.it (sezione Diretta streaming) e in tv (canali 93 e 682 a diffusione territoriale).





Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (Parma): Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/SeminarBedonia/ e sul canale YouTube https://bit.ly/3uD8wIP







Ore 10.30









Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné, diocesi di Trento: Messa in diretta streaming sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCRuwql-dV6QmnflbRdWZ6aQ/videos

Parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino: sul sito

www.srita.it

la Messa presieduta da don Michele Roselli, direttore dell'Ufficio catechistico diocesano









Chiesa parrocchiale di Sant'Agata in Bulgarograsso (Diocesi di Milano): la Messa in rito ambrosiano in diretta sulla pagina Facebook https://bit.ly/3bMxNbH e sul canale YouTube https://bit.ly/3fDCdTf





Santuario nuovo della Madonna dei Fiori a Bra: la Messa in diretta streaming sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale YouTube del Santuario. Presiede il rettore monsignor Giuseppe Trucco.





Ore 11





Su Raiuno in diretta la Messa dalla Cattedrale di Savona. Regia di don Simone Chiappetta







Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta su www.assisisantuariospogliazione.it e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Sul portale del Santuario, nella sezione “Dirette Tv”, telecamera in diretta sulla tomba del beato Carlo Acutis.







Basilica di Sant’Antonio a Padova: la diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia). Su https://www.santantonio.org/it/webcam-arca-del-santo webcam in diretta streaming sull'Arca del Santo. Altra Messa in streaming alle 18.







Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: in streaming la Messa sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano





Cattedrale di Cremona: la Messa in diretta tv su Cremona 1 e in streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it . Diretta radio su Rcn InBlu.





Santuario Madonna della Neve di Adro (Brescia): Messa celebrata dai padri Carmelitani scalzi in diretta streaming su www.madonnadellaneveadro.it/ e su www.youtube.com/c/MadonnadellaNeveSantuario.







Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, diocesi di Genova (Fraternità monastica di San Colombano): Messa in diretta streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoria.





Roma, parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale: Messa in diretta streaming su https://bit.ly/3bj7SZo e sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Altre Messe alle 7, 8, 9, 10 e 19.







Torino, parrocchia Stimmate di San Francesco d’Assisi: Messa in diretta streaming sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/parrocchiastimmatetorino







Ore 11.30







Assisi, Santa Maria degli Angeli: Messa in diretta streaming su www.porziuncola.org/web-tv.html . Altre Messe in diretta alle 7, 8.30, 10, 16 e 18.





Torino, santuario della Consolata: Messa in diretta streaming sul canale YouTube accessibile dal sito www.laconsolata.org. Altre Messe in diretta: 8.30, 10, 18 e 19.30.







Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: Messa in diretta streaming su https://www.youtube.com /watch?v=7ERuQ8fKde0





Ore 12









Su Tv2000 e Raiuno l'Angelus del Papa dal Policlinico Gemelli. Diretta streaming sul canale YouTube di Vatican News https://www.youtube.com/channel/UCkwbN2a1L1H6P9rcA7FhAqg







Ore 16.30



Cascia: Messa in diretta streaming sul canale YouTube del Monastero Santa Rita da Cascia (

https://www.youtube.com/watch?v=yGYiVJCvEVo

).









Ore 17









Ore 18







Basilica di Sant’Antonio a Padova: diretta della Messa in streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming





Ore 19









Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario dell'Amore Misericordioso a Collevalenza (diocesi di Orvieto-Todi).









Messe prefestive (ogni sabato)







Ore 17





Messa dal Santuario della Guardia a Genova in diretta streaming su www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia.





Ore 17.30





Messa dal Duomo di Milano su Chiesa Tv (canale 195) e su www.chiesadimilano.it.







Ore 18





Torino: sul canale Youtube della parrocchia Stimmate di San Francesco d’Assisi la Messa prefestiva. Diretta streaming su https://www.youtube.com/channel/UCafINJu_q0sgw3Ww4yvWFwg





Ore 18.30



Parma: Messa in diretta streaming su https://giovannipaolotv.it/







Parrocchia-Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale: Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria delle Grazie al Trionfale e su https://bit.ly/3bj7SZo





Ore 20





Messa dalla parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute a Torino. Diretta streaming sul sito www.chiesasalute.it e sul canale YouTube della parrocchia. Al termine benedizione presso l'urna di san Leonardo Murialdo.







Ore 21





Da Loreto Rosario in diretta su Telepace, e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va.













Messe nei giorni feriali







Ore 7







Messa in diretta su Tv2000. Messe anche alle 8.30 e alle 19. Rosario alle 18 dalla Grotta di Lourdes e alle 20. Alle 6.30 tutti i giorni il “Buongiorno a Maria”.







Ore 7.30



Loreto: Messa dalla Santa Casa in diretta su Telepace e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va.







Messa in diretta su Padre Pio Tv (canale 145, Sky 852, TivùSat 445 e streaming sul sito https://www.teleradiopadrepio.it/). Messe anche alle 11.30 e alle 18. Rosario alle 17.30 e alle 20.45.





Ore 8





Dal Duomo di Milano la Messa su Chiesa Tv (canale 195) e in streaming sul portale www.chiesadimilano.it. Dal lunedì al venerdì Rosario alle 20.30.

Santuario della Consolata, Torino: dal sito Internet

www.laconsolata.org

si accede al canale YouTube del Santuario per la diretta della Messa. Altre Messe feriali: alle 9, 10.30, 12, 18 e 19.









Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it. Altre Messe alle 10 e alle 18.30. Ogni lunedì alle 18 la Messa per invocare la fine della pandemia.







Ore 9



Torino: la Messa in diretta dalla Basilica di Maria Ausiliatrice in diretta su Rete 7 (canale 12) o in streaming su

www.rete7.cloud

.









Ore 10





Santuario della Guardia di Genova: diretta streaming della Messa sul portale www.santuarioguardia.it e sulla pagina Facebook Santuario della Guardia. Messa in diretta anche alle 17.





Ore 12







Arsenale della Pace: la Messa feriale in diretta streaming tutti i giorni con link sulla pagina https://www.sermig.org/multimedia/live-streaming/messa-e-liturgia.html



Ore 18









Padova, Basilica di Sant’Antonio: Messa in diretta streaming su https://www.santantonio.org/it/live-streaming e in tv sul canale 18 (Veneto) e 92 (Friuli Venezia Giulia)