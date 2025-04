Il momento di preghiera in apertura dei lavori - Siciliani

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono 957 i partecipanti alla Seconda Assemblea sinodale delle Chiese in Italia che si è aperta ieri a Roma. Rappresentano 219 delle 226 diocesi della Penisola, secondo i dati diffusi dalla Cei. I laici costituiscono gran parte dei presenti: sono in totale 442. A seguire ci sono i sacerdoti: 246 il numero complessivo. Poi i vescovi: 176 in rappresentanza dell’episcopato italiano. Quindi i religiosi e le religiose: 44. Ancora: i consacrati sono 31 e infine i diacono sono 18. Gli uomini che prendono parte ai lavori sono 664, mentre le donne sono 293.

L’Assemblea è formata da 761 delegati. Ad essi si aggiungono 78 invitati, 66 membri del Comitato nazionale per il Cammino sinodale, 20 della presidenza e 32 della segreteria generale della Cei. La regione con il maggior numero di diocesi presenti è la Campania: 25 in totale. Seguono la Puglia con 19, il Lazio e la Sicilia con 18 per ciascuno, la Toscana con 17, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e il Triveneto con 15 a testa e le Marche con 13. Le Chiese locali della Calabria che hanno i loro delegati a Roma sono 12; quelle di Abruzzo e Molise sono 11; le diocesi della Lombardia presenti ai lavori sono 10, come quelle della Sardegna. L’Umbria conta 8 diocesi , la Liguria 7 e la Basilicata 6.

Oggi è la seconda giornata di lavoro è cominciata alle 8.30 con la Messa nella Basilica di San Pietro presieduta dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Alle 9.30 il via nell’Aula Paolo VI la discussione in assemblea che proseguirà per l’intera mattinata fino alle 12.30 quando è previsto l’intervento dell’arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, Erio Castellucci, presidente del Comitato nazionale. Poi l’incontro si sposterà all’Hotel Ergife dove alle 15.30 inizieranno i gruppi di lavoro con il confronto sul testo e l’elaborazione proposte di emendamenti. Al termine la celebrazione dei Vespri.

Domani, invece, dopo la mattinata dedicata ancora al confronto in gruppi, sarà la giornata del pellegrinaggio giubilare alla Basilica di San Pietro con il passaggio della Porta Santa e la Messa nella stessa Basilica Vaticana.

Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000, sta trasmettendo in streaming e on demand i lavori della seconda Assemblea sinodale. Oggi viene proposta alle 8.30 la Messa presieduta dal cardinale Parolin e domani dalle 15.45 il pellegrinaggio giubilare.