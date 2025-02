Il cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, con i giovani del Mediterraneo - Gambassi

Otto mesi di navigazione nel Mediterraneo. Duecento giovani a bordo. Oltre trenta scali lungo le sponde del grande mare, comprese cinque città italiane: Palermo, Ravenna, Bari, Trieste e Napoli. Salperà all’inizio di marzo la “nave scuola della pace” che scommette sui ragazzi fra i 20 e i 30 anni «per diffondere la gioia del Giubileo tra le rive del bacino», spiega monsignor Alexis Leproux, vicario episcopale per le relazioni del Mediterraneo dell’arcidiocesi di Marsiglia. A lanciare l’iniziativa è la Chiesa della più cosmopolita città della Francia, «nell’ambito della missione per il Mediterraneo affidata da papa Francesco al cardinale arcivescovo di Marsiglia, Jean-Marc Aveline», sottolinea l’arcidiocesi. Il porporato presenterà il progetto giovedì prossimo a Parigi. Aveline che ha raccolto il testimone dei due Incontri del Mediterraneo promossi dalla Cei a Bari nel 2020 e a Firenze nel 2022 aveva voluto proprio a Marsiglia nel 2023 un nuovo appuntamento legato al bacino guardando ai giovani; e poi aveva scelto Tirana, in Albania, per un laboratorio di fraternità fra i ragazzi nel 2024.

«Il Mediterraneo è ferito dalle guerre, dall’odio, dalla violenza. Non possiamo restare indifferenti di fronte a simili drammi. Certo, siamo chiamati a pregare per la pace ma anche a impegnarci a costruirla», afferma Leproux. È lo spirito che ha animato tutti gli incontri ecclesiali sul grande mare. Ed èA fare da guida le parole che papa Francesco aveva consegnato lo scorso settembre ai ragazzi di 25 nazioni radunati in Albania: «Imparate a essere instancabili pellegrini di speranza e seguite i segni di Dio, affinché il Mediterraneo riacquisti il suo volto più bello: quello della fraternità e della pace».



Otto gruppi di 25 giovani provenienti dalle cinque sponde del Mediterraneo e di tutte le fedi si alterneranno sulla nave che farà tappa nei porti dell’Europa, del Nord Africa, del Medio Oriente e dei Balcani. Le delegazioni rappresenteranno le diversità culturali e religiose del bacino e saranno le protagoniste di sessioni che dureranno 15 giorni l’una e avranno - ciascuna - un tema specifico: il dialogo fra le culture, il cristianesimo dell’Est e dell’Ovest, sviluppo e ambiente, educazione e società, donne nel Mediterraneo, sfide migratorie. «Navigare è una scuola di fraternità - sottolinea Leproux -. Stare insieme in uno spazio ristretto insegna a convivere».

Secondo il programma non ancora definitivo, la nave scuola della pace partirà da Marsiglia il 3 marzo e arriverà a Barcellona dopo tre giorni di convegno. La nave si fermerà dal 29 al 31 marzo a Palermo dove si terrà l'incontro su "Educazione e società"; poi salperà alla volta della Tunisia per fare ritorno in Sicilia a metà aprile. Tutta italiana la tappa prevista da 30 agosto al 14 settembre quando il galeone navigherà riflettendo sul Vangelo che unisce Oriente e Occidente. Il tragitto conclusivo sarà quello tra Napoli e Marsiglia. Nel capoluogo partenopeo è in programma dall'11 al 13 ottobre un convegno sulla pace, mentre nella città francese la nave scuola approderà il 25 ottobre quando si svolgerà uno degli Incontri mediterranei, a due anni dall'edizione conclusa dal Papa.