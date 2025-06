Fra Francesco Ielpo - Terrasanta.net

Cambio alla guida della Custodia di Terra Santa, che è la provincia dell'ordine dei frati minori che si occupa dei luoghi della Terra Santa e la loro gestione nel Medio Oriente. Nei giorni scorsi il ministro generale dell'Ordine francescano dei frati minori con il suo Definitorio hanno scelto padre Francesco Ielpo per quell'incarico.

Questa mattina, 24 maggio, papa Leone XIV ha confermato tale elezione, come ha comunicato il bollettino della Sala Stampa vaticana. Padre Ielpo è nato a Lauria, in provincia di Potenza, il 18 maggio 1970. È professo solenne dei frati minori dal 1998 e nel 2000 è stato ordinato sacerdote. Dal 2022 è presidente della Fondazione Terra Santa, delegato del Custode di Terra Santa per l'Italia e delegato generale per la ristrutturazione delle Province in Campania, Basilicata e Calabria.

In concomitanza con l'annuncio della Sala Stampa, anche il ministro generale padre Massimo Fusarelli ha inviato una lettera ai frati della Custodia di Terra Santa. "Dopo tanta attesa saprete accogliere con gioia e con spirito di fede questa nomina, che conferma la premura della Santa Sede per la Custodia dei Luoghi Santi, affidati all'Ordine. Il mio augurio di buon servizio va a fra Francesco Ielpo, che già conosce e ama la Terra Santa. Il suo compito sarà reso meno gravoso dalla fattiva e convinta collaborazione di tutti". Nella lettera non è mancato il ringraziamento al Custode uscente, padre Francesco Patton, che"per nove anni ha servito la missione di Terra Santa come Custode, imparando a conoscerla, ad amarla e a servirla, attraversando la crisi del Covid e oggi della guerra". Già, il ministro generale non nasconde nella sua lettera che "il particolare contesto di conflitto e di violenza che proprio in Terra Santa e nel Medio Oriente viola la dignità della vita umana, soprattutto dei più piccoli e indifesi, rende ancora più urgente e martiriale la nostra missione in quei Luoghi e ci richiama alla nostra vocazione di testimoni e operatori di riconciliazione e di pace".