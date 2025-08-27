L'arcivescovo Cesare Nosiglia - Siciliani

Sono in lutto le comunità diocesane di Torino, di Susa e di Vicenza: stanotte è morto, all'età di 80 anni, Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito del capoluogo piemontese, che era stato anche amministratore apostolico di Susa e, prima, vescovo ausiliare di Roma e vescovo di Vicenza. La morte, come si legge nel sito della diocesi di Torino, è avvenuta alle 2.15 di mercoledì 27 agosto 2025 presso l’Hospice Cottolengo di Chieri, dove Nosiglia era stato trasferito pochi giorni fa dall’Ospedale Gradenigo di Torino a causa di un una malattia respiratoria.

I funerali saranno celebrati dal suo successore, il cardinale Roberto Repole, venerdì 29 agosto alle 15.30 nel Duomo di Torino. La veglia funebre sarà presieduta sempre dal Cardinale giovedì 28 agosto alle 21 presso il Santuario della Consolata, dove sarà allestita la camera ardente a partire da mercoledì 27 agosto alle 15.30.



Ed è stato proprio Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, ad annunciare la notizia della scomparsa di Nosiglia: «Ho potuto visitare Nosiglia fino all’ultimo giorno e accompagnarlo nella preghiera - ha affermato il porporato -. Uno dei primi ricordi che affiorano in queste ore è lo stile del suo servizio alla Chiesa e alla Città, uno stile instancabile: non si fermava mai, tanti lo ricordano così. Credo che Torino e Susa conserveranno memoria grata del suo desiderio di stare a fianco dei poveri e dei carcerati, dei migranti, dei lavoratori delle tante aziende in crisi: ha cercato di scuotere le coscienze e di mobilitare la solidarietà, penso che sia stato il suo dono più bello».

Al cordoglio delle comunità ha voluto unirsi l'intera Conferenza episcopale di Piemonte e Val d'Aosta, tramite le parole del presidente, il vescovo di Aosta, Franco Lovignana: «La Conferenza episcopale piemontese affida al Signore con riconoscenza monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino - si legge in un comunicato -, e si unisce alla preghiera di suffragio dell'arcivescovo cardinale Roberto Repole, del presbiterio e di tutta la Chiesa torinese. Monsignor Nosiglia ha guidato la Conferenza regionale dal 2011 al 2022 - ricordano i vescovi piemontesi -. Lo ricordiamo come uomo di fede, lavoratore instancabile, puntuale e lucido nei suoi interventi. Preghiamo perché il Signore lo accolga presso di Sé e lo ricompensi per il suo lungo servizio apostolico».

Anche Alfonso Badini Confalonieri, vescovo emerito di Susa e predecessore di Nosiglia, ha fatto giungere un messaggio di cordoglio: «Porto nel cuore il ricordo di un pastore buono e innamorato della Chiesa - ha affermato il presule -; Susa e la Valle lo ricorderanno con riconoscenza anche per aver posto le basi per l’avvicinamento alla Diocesi di Torino, un cammino di integrazione che è ormai in pieno svolgimento e che prosegue verso l’integrazione delle comunità cristiane».

La biografia

Nosiglia era nato il 5 ottobre 1944 a Rossiglione, nella diocesi di Acqui e provincia di Genova. Dopo aver compiuto gli studi nel Seminario di Acqui Terme, aveva conseguito la Licenza in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense e quella in Sacra Scrittura presso il Pontifico Istituto Biblico a Roma.

Era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1968 per la diocesi di Acqui.

Tra i suoi incarichi pastorali più significativi, ricordati nel profilo biografico che accompagna la notizia della morte sul sito della diocesi di Torino, ci furono anche quello di collaboratore nella parrocchia di San Giovanni Battista De Rossi a Roma dal 1968 al 1975; dal 1971 al 1983 era stato addetto all’Ufficio Catechistico nazionale della Cei; dal 1975 al 1991 collaboratore nella parrocchia di San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti; dal 1978 al 1980 docente di Teologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo; dal 1983 al 1986 vicedirettore dell’Ufficio catechistico nazionale Cei; dal 1986 al 1991 direttore dell’Ufficio Catechistico nazionale della Cei.

Eletto alla Chiesa titolare di Vittoriana e nominato vescovo ausiliare di Roma il 6 luglio 1991, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 14 settembre successivo. Durante il Sinodo di Roma ha ricoperto gli incarichi di relatore generale e presidente della Commissione post-sinodale. Il 19 luglio 1996 è stato nominato vicegerente di Roma con il titolo personale di arcivescovo. Il 6 ottobre 2003 è stato trasferito alla diocesi di Vicenza.

A livello nazionale, è stato anche presidente del Consiglio nazionale della Scuola sattolica, presidente dell’Organismo internazionale dell’Educazione Cattolica (Oiec), nonché delegato del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa per la catechesi e l’università.

Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è stato membro della Commissione episcopale per la Dottrina della fede (1992-1999), segretario della Commissione episcopale per l’educazione cattolica (1995-2000) e presidente della stessa Commissione (2000-2005), infine vice-presidente della Conferenza episcopale italiana (2010-2015).

In occasione del Giubileo dell’anno 2000 era stato vicepresidente della Commissione pastorale-missionaria del Comitato centrale, presidente del Comitato italiano per la Giornata mondiale della Gioventù e vicepresidente del Congresso eucaristico internazionale. Inoltre, è stato membro del Consiglio internazionale per la catechesi della Congregazione per il clero. È stato presidente del Comitato preparatorio del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze 2015.

Dall’11 ottobre 2010 al 19 febbraio 2022 è stato arcivescovo di Torino. Dal gennaio 2011 fino alla fine del suo incarico episcopale era stato presidente della Conferenza episcopale del Piemonte e Valle d’Aosta e membro del Consiglio episcopale permanente della Cei.