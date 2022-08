È un sacerdote e un giovane youtuber, capace con i suoi video di affascinare e conquistare migliaia di giovani, soprattutto durante il lockdown. Ora don Alberto Ravagnani, 29 anni, raduna i suoi amici (virtuali e non: è coadiutore dell'oratorio san Filippo Neri della parrocchia san Michele Arcangelo di Busto Arsizio, a Varese) dal 29 agosto al primo settembre a Loreto, in un "Raduno della Fraternità" dal titolo "Tutti Santi!". "Moltissimi ragazzi di tutta Italia hanno deciso di unirsi in fraternità e camminare insieme verso la santità. Vogliono Qualcosa di vero, la felicità vera, l'Amore vero - racconta don Alberto - . Desiderano essere luce del mondo e sale della terra. Fraternità è un circuito di relazioni, ma anche una comunity. Vive nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti, ma non è nessuna di queste cose: è un sogno fedele al Vangelo di sempre e proiettata nel futuro ancora da scoprire”.

Durante l'incontro di Loreto, che prevede catechesi, preghiera e condivisione e che è rivolto a ragazzi dai 16 ai 26 anni, verrà presentata l'associazione LabOratorium di cui, oltre a don Alberto Ravagnani, fanno parte don Luigi Maria Epicoco, il fondatore di ScuolaZoo Paolo De Nadai, Francesco Lorenzi dei The Sun, Giulio Gaudiano e altri giovani imprenditori, scrittori e musicisti.

Colonna sonora e canzone-manifesto dell'incontro sarà "Voglio qualcosa di nuovo", qui presentato in anteprima, il nuovo singolo dei The Sun ispirato da don Alberto Ravagnani stesso, un brano hard rock con contaminazioni elettroniche e corali, prodotto artisticamente da Damiano Ferrari e Francesco Lorenzi e mixato da Maurizio Baggio. “Voglio qualcosa di vero” verrà proposta dal vivo per la prima volta in occasione del concerto che i The Sun terranno a Loreto la sera del 30 agosto, in collaborazione con la Prelatura della Santa casa di Loreto e patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Loreto.