«Il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista, ma attraverso la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispetto della libertà». Questa citazione di Alcide De Gasperi, figura di spicco del panorama politico italiano del dopoguerra, racchiude la sua visione di politica e governance che oggi avrebbe ancora tanto da insegnare.

Nato il 3 aprile 1881 a Pieve Tesino, un piccolo paese nel Trentino, è tra le figure più emblematiche della storia politica italiana e europea del XX secolo. Oggi, 28 febbraio, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense, si è svolta la sessione di chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche, fama di santità e dei segni del Servo di Dio De Gasperi, politico, statista, fondatore della Democrazia Cristiana, tra i firmatari della Costituzione della Repubblica Italiana, presidente del Consiglio in 8 governi, tra il 1945 e il 1953, e accreditato tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Al rito erano presenti anche il cardinale decano Giovanni Battista Re e l'ex vice presidente del Consiglio dei ministri, Angelino Alfano.

«Un uomo che, con la sua visione politica e la sua capacità di governo, ha saputo guidare l'Italia in una delle sue fasi più difficili» ha detto il cardinale vicario di Roma Baldo Reina che ha presieduto il rito. La fase diocesana del processo di beatificazione è stata aperta nel 1993 a Trento. Il prefetto del Dicastero delle cause dei santi, cardinale Marcello Semeraro, dopo aver ottenuto l’assenso sia dell’arcivescovo di Trento, sia del cardinale vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, ha trasmesso il rescritto, concedendo il trasferimento della competenza del foro alla diocesi di Roma. Postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione è Paolo Vilotta, al quale, in seguito alla nomina di portitore, sono stati consegnati gli atti processuali, in doppia copia conforme, chiusi in contenitori sigillati, da trasmettere al Dicastero.

Per il cardinale vicario, l’eredità politica di De Gasperi «non si esaurisce nella ricostruzione post-bellica, ma si estende al consolidamento delle istituzioni democratiche e alla costruzione dell'Europa unita. La sua capacità di mediazione, il pragmatismo e il forte senso dello Stato lo rendono ancora oggi un modello di riferimento per la politica italiana ed europea». Fu proprio lo statista trentino a gettare le basi per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e ispiratore della Comunità Economica Europea. Sebbene la sua morte, avvenuta il 19 agosto 1954, non gli permise di assistere alla sua realizzazione, il suo ruolo ricevette ampio riconoscimento con la firma dei Trattati di Roma avvenuta il 25 marzo 1957. «È ricordato non solo come un grande statista – ha concluso il cardinale Reina -, ma soprattutto come un uomo di profonda fede in Dio e rettitudine morale».

