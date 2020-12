Avvenire archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











“Cari giovani, avete bisogno della saggezza e della visione degli anziani. […] Vi diranno cose che appassioneranno la vostra mente e commuoveranno i vostri cuori”. Le parole di papa Francesco non solo fanno seguito al successo della campagna “Ogni anziano è tuo nonno”, con la quale erano stati raccolto gli abbracci virtuali che tanti giovani avevano inviato ai loro nonni e ai nonni d’elezione, ma soprattutto ispirano la nuova iniziativa del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

L'invito è ora ai ragazzi di tutto il mondo, affinché condividano le parole degli anziani e ricevano da loro un dono di saggezza, denominato appunto con il nome e l'hashtag che contraddistingue l'iniziativa sui social: #aGiftOfWisdom.

Oggi, nel difficile clima di un Natale ancora avvolto dalla pandemia, ai giovani è stato proposto di postare sui social un ricordo, un consiglio, una fotografia, una pillola di saggezza di uno degli anziani con cui in questi mesi avevano potuto instaurare un legame.

Un dono di saggezza

A Natale, la parola ai nonni e agli #anziani#aGiftofWisdom

https://t.co/YZ6vbd2fb8 pic.twitter.com/hSQpGy7P0m — Laity Family Life (@LaityFamilyLife) November 27, 2020



I post più significativi su @laityfamilylife



I post più significativi con l'hashtag #aGiftOfWisdom vengono diffusi sui social del dicastero per i laici, la famiglia e la vita. «Purtroppo, in molti casi, l’incontro non può che avvenire a distanza, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, con videochiamate, telefonate, messaggi», si legge in una nota, in cui si spiega che la nuova campagna.

Grazie all'iniziativa #aGiftOfWisdom gli anziani tornano protagonisti con le loro pillole di saggezza. Da distribuire alle nuove generazioni, in vista di un altro appuntamento importante per i cristiani: il Santo Natale vissuto diversamente dagli anni passati a causa del covid.