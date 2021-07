Sul Sentiero Frassati della Carnia - .

Quando morì, il 4 luglio 1925, Pier Giorgio Frassati non aveva ancora compiuto 25 anni. Domani, nella memoria liturgica del beato torinese, saranno invece trascorsi 25 anni dall’avvio “dal basso” del progetto che ha visto la realizzazione di un Sentiero Frassati in ogni regione d’Italia all’insegna del suo motto “Sempre in alto”.

Un traguardo d’argento, che nella prima settimana di luglio vede ancora rinnovarsi tante iniziative locali promosse dalle diocesi o anche da singole associazioni: «Da quest’anno la nostra guida a tutti i sentieri regionali è disponibile anche in ebook sul sito del Cai, che ha sostenuto fin dall’inizio questa rete sentieristica insieme all’Azione Cattolica Italiana e ai vescovi locali», osserva il coordinatore Antonello Sica, che sarà presente questa mattina fra i pellegrini della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola sul Sentiero Frassati delle Marche, inaugurato 20 anni fa: un cammino a piedi nella notte, l’Eucaristia al sorgere del sole sul monte Marcia e l’arrivo alle 8.30 alla Cattedrale di Cagli. Come ha spiegato il promotore don Francesco Pierpaoli anche l’esperienza di questi mesi di pandemia riporta a Frassati che durante l’influenza spagnola del 1918 andava a visitare i poveri svolgendo i servizi più umili: «Passava tra le corsie con carità vigile e sicura», testimoniarono i giovani amici. Un richiamo che sarà ripreso anche nelle altre camminate in programma nel rispetto delle norme anti Covid.

Sul Sentiero Frassati del Lazio si sale il 4 luglio ai 2116 metri della croce sul Monte Viglio con Messa alle 12.30; sempre domani l’Azione Cattolica trentina insieme a Montagna Giovani e al settimanale Vita Trentina propone la seconda tappa del “suo” Sentiero, molto panoramica sul lago di Garda, dal rifugio Monte San Pietro fino a San Giovanni dove alle 14.30 è prevista la Messa.

Si ritroveranno invece all’alba - inizio del cammino alle 5.30 - i partecipanti alla camminata promossa dall’Azione Cattolica e dall’arcidiocesi di Bari Bitonto e intitolata all’espressione frassatiana “Nella tasca in alto” (sottotitolo: Un testamento all’aurora): alle 7.30 la celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano.

A Torino tutte le realtà associative legate a Frassati si danno appuntamento oggi, alle 18, in Cattedrale, dove l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, presiederà la S. Messa; il giorno dopo, sempre alle 18, i giovani che avviano le esperienze estiva in montagna si affidano a Piergiorgio a Claviere, in val di Susa, presso la casa dell’Azione Cattolica di Torino, nella Messa presieduta da don Luca Ramello e diffusa (come quella del giorno prima) in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook @upgtorino. L’inizativa fa parte del percorso CeiI “Ora viene il bello”. Domani alle 18 anche a Pollone, vicino a casa Frassati, una Messa all’aperto in vista del cippo che domina il Sentiero Frassati.

L’evento aostano è presso il rifugio dell’Operazione Mato Grosso dedicato a Frassati: la Messa è prevista alle 11.30 a Saint Rhem’ in Bosses. Sul Sentiero Frassati della Calabria il Cai ha previsto il 3 e 4 luglio un cammino con meditazione frassatiana.

A 25 anni dalla partenza del progetto i Sentieri Frassati si confermano un’efficace formula pastorale per i giovani, ma non solo. «Siate felici nel tempo e nell’eternità» l’invito che sarà richiamato il 10 luglio a Sala Consilina, dove il primo Sentiero Frassati, quello della Campania, fu inaugurato nel 1996.