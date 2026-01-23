Leone XIV incontrerà i sacerdoti romani e visiterà le prime cinque parrocchie

L'ultima volta li aveva ricevuti in udienza dopo poco più di un mese dalla sua elezione. Papa Leone XIV tornerà ad incontrare i sacerdoti della diocesi di Roma nel giovedì che segue il Mercoledì delle ceneri, il prossimo 19 febbraio, come da tradizione, e l'appuntamento per il clero romano sarà alle ore 10 in Aula Paolo VI. Sempre in occasione delle domeniche di Quaresima, poi, Prevost riprenderà le visite pastorali alle parrocchie di Roma, iniziando con cinque comunità dislocate nei cinque settori in cui è divisa la diocesi, a partire dal settore sud con Santa Maria Regina Pacis, lungo il lido di Ostia, il prossimo 15 febbraio.

Poi, informa il Vicariato in un comunicato, il Papa si recherà in visita alla Basilica del Sacro Cuore di Gesù, nella zona di Castro pretorio a pochi passi dalla stazione Termini, il 22 febbraio. La terza parrocchia ad accogliere Leone XIV sarà l'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, nel quartiere popolare del Quarticciolo, il primo marzo, mentre l'8 marzo Prevost visiterà la comunità di Santa Maria della Presentazione, stavolta nella periferia ovest di Roma, a Torrevecchia. L'ultima ad essere stata annunciata è la visita alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, nella zona nord della città, il 15 marzo, segno della devozione particolare del Papa al Sacro Cuore, più volte manifestata in questi primi otto mesi di Pontificato.

«Saranno delle vere e proprie visite pastorali – ha anticipato il cardinale vicario Baldo Reina –, quindi papa Leone XIV incontrerà gli organismi di partecipazione, gli animatori pastorali e alcune realtà giovanili. Il culmine della visita sarà la celebrazione eucaristica con tutta la comunità parrocchiale. Il Santo Padre inizia le visite alle parrocchie della sua diocesi, sulla scia dei suoi predecessori, e questo è motivo per tutti noi di grande gioia, e per approfondire con il nostro Vescovo i temi del piano pastorale». La scelta delle prime cinque comunità è ricaduta per lo più su parrocchie appartenenti a zone periferiche e popolari della città, come ad esempio il Quarticciolo, nel settore est, spesso menzionato nelle cronache per la complessità sociale del territorio. La presenza del Papa «rappresenta un segnale di straordinaria attenzione verso una comunità spesso raccontata solo attraverso le sue difficoltà», ha affermato in una nota Mauro Caliste, presidente del Municipio V nella cui circoscrizione ricade il quartiere, «ma che in realtà è ricca di energie, solidarietà e grandi opportunità di riscatto sociale».