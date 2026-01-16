Giubileo, stasera la muratura della Porta Santa di San Pietro

Un rito solenne e suggestivo, quello della muratura delle Porte Sante, che compie di fatto l’ultimo atto ufficiale dell’Anno Santo 2025. Prima, come da tradizione, il muro di mattoni viene ricostruito all’interno della Basilica dagli artigiani della Fabbrica di San Pietro. Poi, dopo un momento di preghiera, nella cassetta in bronzo realizzata per l’occasione vengono poste la pergamena che attesta l’apertura e la chiusura della Porta Santa della Basilica, la chiave della Porta, le medaglie pontificie del primo anno di pontificato di Leone XIV e dell’ultimo anno di papa Francesco. Poi ancora medaglie in bronzo in ricordo dei dieci anni trascorsi tra il Giubileo straordinario della Misericordia, del 2016, e il Giubileo della Speranza, una medaglia in bronzo della Sede vacante 2025 insieme alla medaglia commemorativa preparata dalla Basilica. Infine la “capsa”, inserita in una cassetta di piombo saldata e sigillata, è depositata in un vano tra i mattoni che coprono la Porta. Rimarrà dentro fino al prossimo Giubileo, chiusa da una lastra di marmo su cui è incisa una croce.

Stasera, con una cerimonia privata, saranno ultimate le operazioni di muratura anche della Porta Santa della Basilica di San Pietro, chiusa solennemente da papa Leone XIV lo scorso 6 gennaio. È l’ultima Porta delle quattro basiliche papali ad essere murata, dopo quella di Santa Maria Maggiore, lo scorso 13 gennaio, di San Giovanni in Laterano il 14 gennaio e di San Paolo fuori le Mura, dove il rito è stato presieduto ieri dal cardinale arciprete James Michael Harvey. Nella breve preghiera iniziale, come riportato dalla Sala Stampa vaticana, il cardinale ha pregato per i pellegrini che durante l'Anno Santo hanno varcato la Porta Santa perché custodiscano la fede ardente di San Paolo, la speranza che non delude, la carità che rimane in eterno. Allo stesso modo, a presiedere il rito a Santa Maria Maggiore era stato il cardinale arciprete della Basilica, Rolandas Makrickas e a San Giovanni in Laterano, il cardinale vicario di Roma, e arciprete della Cattedrale, Baldo Reina.