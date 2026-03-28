Elezioni comunali, Referendum e autismo: domani torna in edicola Avvenire di Calabria

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

Esce domani il nuovo numero di Avvenire di Calabria, inserto del quotidiano Avvenire: un'edizione che attraversa la dimensione ecclesiale, l'attualità politica e le grandi questioni sociali del territorio, sullo sfondo la Settimana Santa che inizia.

Referendum, il No vince ma Reggio va in controtendenza

L'analisi della redazione di Reggio Calabria ricostruisce il voto referendario: affluenza a sorpresa vicina al 60%, prima sconfitta popolare per Meloni, segnale forte sulle riforme. In controtendenza, la Città dello Stretto ha visto prevalere il Sì con il 53,1%, un'anomalia politica che Federico Minniti analizza nel dettaglio.

Comunali, Cannizzaro scende in campo per Reggio

Con lo slogan «Roma può aspettare, Reggio Calabria no», il deputato di Forza Italia ha ufficializzato la candidatura a sindaco per il centrodestra, puntando su servizi essenziali, Aeroporto e Ponte sullo Stretto. Il giornale presenta anche gli altri candidati: da Mimmetto Battaglia per il centrosinistra ai civici Pazzano, Lamberti Castronuovo e Nucera.

Autismo, stop ai "parcheggi"

Il dossier centrale dà voce a Giovanni Marino (Angsa) e Grazia Scundi, che denunciano il divario tra diritti legislativi e realtà quotidiana delle famiglie. Lea inapplicati, carenza di specialisti, welfare ridotto ad assistenzialismo: entrambi invocano una metamorfosi del sistema per garantire inclusione, lavoro e dignità.

Tempesta energetica e imprese in sofferenza

Un'inchiesta fotografa i rincari a catena che investono il Paese e la Calabria. L'impennata dei costi energetici mette sotto pressione trasporti, turismo e famiglie, mentre Carlo Cottarelli, intervenuto all'UniCal, indica la strada delle riforme strutturali e delle Zone Economiche Speciali.

Settimana Santa e l'appello dei vescovi contro le guerre

Sei pagine di dossier accompagnano i lettori nel Triduo Pasquale, dal Sabato Santo meditato da don Pangallo al Venerdì di Gerusalemme sotto le bombe raccontato da Valerio Chiovaro. Sul fronte ecclesiale, il Consiglio permanente della Cei – al quale ha preso parte anche l’arcivescovo di Reggio Calabria, monsignor Morrone – ha lanciato un forte appello contro il riarmo, ha proposto il Beato Livatino come Patrono dei magistrati e ha avviato la riforma della figura dei padrini, accogliendo la storica battaglia di monsignor Morosini.