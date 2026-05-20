Crescono i domenicani inglesi e con un video chiedono di sostenerli

«Quest’anno i domenicani sono l’ordine religioso in più forte crescita in Gran Bretagna». Così si legge nell’homepage della provincia d’Inghilterra – che comprende anche il Galles e la Scozia – dell’Ordine dei frati predicatori.

«Questo significa che abbiamo urgente bisogno di sostegno per la formazione dei frati». Da lì il rimando a una raccolta fondi ad hoc e a un video che la accompagna , che permette di gettare uno sguardo suggestivo su una realtà in controtendenza.

Negli ultimi anni i domenicani d’Oltremanica stanno infatti vivendo una fase di rinnovata vitalità vocazionale. Non si tratta di numeri paragonabili a quelli delle grandi stagioni del passato, ma indicano comunque una ritrovata capacità attrattiva dell’Ordine nel mondo universitario e giovanile anglofono.

Nel settembre 2025 otto giovani sono entrati nel noviziato di Cambridge. Il settimanale cattolico The Tablet ha parlato di una “surge”, un’impennata di vocazioni.

In seguito a questa ripresa è nato il “St Dominic’s Formation Fund”, un fondo per sostenere gli elevati costi della formazione: un anno di noviziato costa circa 12mila sterline, mentre l’intero percorso formativo domenicano — che comprende noviziato, studi filosofici e teologici a Oxford e ulteriore preparazione pastorale e accademica — può arrivare a 150mila sterline per ciascun religioso.

Il principale centro di formazione è il convento di Cambridge, che dal 2000 ospita il noviziato della Provincia, mentre il convento di Oxford continua a rappresentare uno dei poli intellettuali più importanti del cattolicesimo inglese, grazie al forte legame con la locale Università.

Secondo dati recenti della Provincia, oggi i domenicani britannici sono circa novanta e operano in una cinquantina di realtà tra conventi, parrocchie, università e cappellanie. Riguardo al profilo dei nuovi frati, molti provengono da percorsi universitari, alcuni sono convertiti o hanno riscoperto la fede in età matura e mostrano un forte interesse per la liturgia, il tomismo e una predicazione intellettualmente strutturata.

Anche i dati globali dell’Ordine mostrano un certo dinamismo vocazionale. Secondo le ultime statistiche ufficiali, nel mondo si contano 198 novizi e 130 postulanti, mentre nel corso del 2025 vi sono state 103 ordinazioni sacerdotali domenicane.