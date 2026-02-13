Chi è suor Nina Krapic, la nuova vicedirettrice della Sala stampa vaticana

Il Papa ha nominato vice direttrice della Sala stampa della Santa Sede suor Nina Benedikta Krapic, finora officiale del Dicastero per la comunicazione. La religiosa, che inizierà il suo mandato il primo marzo affiancando il direttore Matteo Bruni, sostituisce la giornalista Cristiane Murray, che ha rinunciato all’incarico che ricopriva dal luglio 2019. La nuova vicedirettrice, annunciata ieri dal Vaticano, è nata a Rijeka, in Croazia, il 7 giugno 1989 ed è laureata in giurisprudenza, con una specializzazione in pubbliche relazioni. Prima di emettere i voti nella Congregazione delle Suore di Carità di san Vincenzo de’ Paoli nel 2023, suor Nina Benedikta ha lavorato come giornalista e come consulente legale per le donne vittime di violenza domestica e per altre persone marginalizzate. Una storia particolare quella della religiosa, convertitasi qualche anno fa durante un viaggio a Medjugorje. È stata lei stessa a raccontare che, proprio nel suo primo pellegrinaggio, ha vissuto un profondo punto di svolta: è arrivata per pregare la Vergine Maria per il dono della maternità e ha scoperto una vocazione di vita completamente nuova.