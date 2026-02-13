Italia, Francia e Germania: tre modelli di politica industriale

Negli ultimi decenni la politica industriale è tornata al centro del dibattito economico europeo, grazie alla globalizzazione, le crisi finanziarie, la transizione digitale ed ecologica e il confronto tecnologico con Stati Uniti e Cina. In questo contesto, il confronto tra Italia, Francia e Germania mette in luce modelli profondamente diversi di intervento pubblico nell’economia, non solo per strumenti utilizzati, ma soprattutto per visione strategica, ruolo dello Stato e capacità di incidere sulla struttura produttiva nel lungo periodo.

La politica industriale italiana si caratterizza per un approccio prevalentemente orizzontale e frammentato. Storicamente, dopo la fase delle partecipazioni statali e dell’Iri, l’Italia ha progressivamente rinunciato a una politica industriale esplicita, sostituendola con una pluralità di strumenti di incentivazione fiscale e finanziaria: crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, agevolazioni per investimenti in beni strumentali, sostegni alle startup innovative e interventi straordinari in fasi di crisi. Strumenti come la Legge 46/1982, che aveva introdotto un sostegno selettivo alla ricerca applicata, rappresentano un’eccezione virtuosa, ma non hanno trovato continuità nel tempo. Le politiche più recenti, inclusi Industria 4.0 e Transizione 4.0, hanno avuto il merito di stimolare gli investimenti e l’adozione di tecnologie digitali, ma hanno inciso poco sulla trasformazione strutturale del sistema produttivo. In particolare, l’Italia continua a soffrire di una ridotta dimensione media delle imprese, di una specializzazione tecnologica medio-bassa e di una debole integrazione tra ricerca, industria e finanza. Il sostegno alle startup innovative ha migliorato il quadro normativo e culturale, ma non ha prodotto un ecosistema in grado di generare scale-up e grandi imprese tecnologiche. Nel complesso, la politica industriale italiana appare compensativa e difensiva, orientata a ridurre i costi dell’innovazione piuttosto che a indirizzarne la direzione.

La Francia rappresenta un modello profondamente diverso, basato su una tradizione dirigista e centralizzata. Qui la politica industriale è esplicita, dichiarata e coerente nel tempo. Lo Stato non si limita a incentivare, ma agisce come pianificatore, investitore e, in molti casi, azionista diretto di imprese strategiche. Attraverso strumenti come il Crédit d’Impôt Recherche, i Programmi di Investimenti per il Futuro e, più recentemente, France 2030, la Francia ha costruito una politica industriale orientata a missioni e priorità tecnologiche chiare: aerospazio, difesa, energia, digitale, intelligenza artificiale. Il sostegno alle startup e all’innovazione è fortemente integrato con la grande industria e con una banca pubblica per l’innovazione (Bpifrance) che svolge un ruolo cruciale di finanziatore paziente. Questo modello ha consentito alla Francia di creare e mantenere campioni nazionali e di rafforzare la propria posizione in settori ad alta intensità tecnologica. Il rovescio della medaglia è una maggiore esposizione al rischio di inefficienze e di selezione politica degli investimenti, ma l’impatto trasformativo sul sistema produttivo risulta elevato.

La Germania segue una terza via, meno centralizzata ma estremamente efficace. La sua politica industriale è coordinata, istituzionale e di lungo periodo, fondata sulla collaborazione tra Stato federale, Länder, imprese, sistema bancario pubblico e formazione professionale. Elemento centrale del modello tedesco è l’integrazione tra ricerca applicata e industria, incarnata dai Fraunhofer Institutes, che fungono da ponte stabile tra università e imprese. La politica industriale non punta tanto a creare nuovi campioni ex novo, quanto a rafforzare le filiere produttive esistenti e il Mittelstand, favorendo un’innovazione prevalentemente incrementale ma continua. Fondamentale è anche il collegamento con il sistema della formazione duale, che assicura competenze adeguate alle esigenze industriali. In questo modo, la Germania riesce a mantenere una forte base manifatturiera avanzata, elevata capacità di export e leadership tecnologica in numerosi settori.

Il confronto tra Italia, Francia e Germania evidenzia come la differenza principale non risieda nella quantità di risorse impiegate, ma nella qualità della strategia e nella continuità delle politiche. L’Italia dispone di numerosi strumenti di incentivazione, ma manca di una visione industriale coerente e stabile, capace di orientare l’innovazione e favorire la crescita dimensionale delle imprese. La Francia dimostra l’efficacia di una politica industriale strategica e mission-oriented, mentre la Germania evidenzia i vantaggi di un modello basato su coordinamento istituzionale, filiere e competenze. Per colmare il divario, l’Italia dovrebbe superare l’approccio puramente orizzontale, rafforzare la selettività degli interventi e integrare politica industriale, formazione e ricerca. In assenza di questo salto qualitativo, il rischio è che gli incentivi continuino a sostenere il sistema produttivo esistente senza riuscire a trasformarlo realmente per un futuro competitivo del sistema industriale. Infine, gli alti costi dell’energia stanno accelerando un preoccupante processo di deindustrializzazione mentre la crisi dell’ex Ilva e del settore dell’automobile hanno indebolito la spina dorsale della nostra industria. È possibile che nel futuro nuove forme di intervento dello Stato siano necessarie.

Giovanni Scanagatta è professore di Politica economica e monetaria all’Università Sapienza di Roma

Stefano Sylos Labini fa parte del Gruppo Moneta Fiscale