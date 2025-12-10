Ue: accordo sul nuovo obiettivo climatico per il 2040
di Redazione
Nell'intesa tra Consiglio e Parlamento taglio delle emissioni del 90% rispetto ai livelli del 1990, più flessibilità e rinvio dell'ETS2 al 2028
December 10, 2025
Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per modificare la legge europea sul clima, fissando un obiettivo vincolante di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. La misura rappresenta un passo decisivo verso la neutralità climatica entro il 2050.
L’intesa prevede flessibilità per sostenere la transizione, tra cui l’uso limitato di crediti internazionali di carbonio di alta qualità (fino al 5% delle emissioni del 1990) e il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del sistema ETS2 per edifici e trasporti stradali, ora prevista per il 2028.
Il nuovo quadro post-2030 punta su competitività, equità sociale, sicurezza energetica e innovazione, con meccanismi di revisione periodica per monitorare i progressi.
L’accordo dovrà ora essere formalmente approvato da entrambe le istituzioni.
