Terzo settore, scenario europeo e nuova fiscalità

Venerdì 20 febbraio, l’Università Pontificia Salesiana ospiterà un seminario di approfondimento dedicato alle più recenti evoluzioni normative e fiscali che interessano il mondo degli Ets-Enti del Terzo settore, con uno sguardo attento al contesto europeo e alle prospettive future dell’economia sociale.

L’incontro, promosso dal Curricolo dedicato al Terzo settore dell’Ateneo, intende offrire un momento di confronto qualificato sulla riforma fiscale degli Ets e sulle implicazioni operative che accompagnano la fase di transizione normativa attualmente in corso.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Andrea Bozzolo, i lavori saranno introdotti dal direttore della Comunicazione e Sviluppo dell’Università, Francesco Langella. Seguiranno gli interventi del prof. Stefano Zamagni, che analizzerà lo scenario europeo e italiano dell’economia sociale, e del dott. Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, il cui contributo sarà dedicato alla nuova fiscalità del Terzo settore. A concludere il seminario sarà il prof. Gabriele Sepio, con un focus sulla comfort letter e sulle prospettive future del fisco applicato all’economia sociale.

Al centro del dibattito, le più recenti indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, che hanno contribuito a chiarire alcuni snodi cruciali della complessa fase di transizione fiscale del Terzo settore, offrendo nuovi elementi di certezza agli operatori.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio confronto sul ruolo strategico dell’economia sociale nello scenario europeo e sulla necessità di un quadro fiscale coerente, stabile e sostenibile, capace di accompagnare gli Ets in una fase di profondo cambiamento normativo e organizzativo.

Il seminario si terrà alle ore 10, presso l’aula A02 dell’Università Pontificia Salesiana, in Piazza dell’Ateneo Salesiano 1, Roma.