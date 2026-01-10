Terremoto al largo della costa calabra, nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 5.1 è stata registrata da Ingv a largo della Costa Calabra sud orientale. L'epicentro è stato in mare, a una profondità di 65 chilometri; 65 Km a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 Km a Sud Est di Messina. La scossa è stata avvertita anche in Sicilia. "Non abbiamo rilevato danni a cose o persone in seguito alla scossa di terremoto". A confermarlo Domenico Costarella, a capo della Protezione civile regionale calabrese. "Il sisma è stato avvertito così distintamente dalla popolazione proprio perché si è verificato in mare - ha aggiunto Costarella -. Come Protezione civile abbiamo eseguito immediatamente una ricognizione nei Comuni prospicienti l'epicentro e possiamo confermare che non c'è stato alcun danno. La nostra attività, lo ricordiamo, può essere esclusivamente preventiva e non predittiva, ma possiamo garantire che tutte le funzioni del nostro dipartimento sono costantemente in allerta".

Molta paura, ma nessun danno, a Siracusa, Catania e Messina, dove il terremoto è stato percepito anche nelle abitazioni a piani bassi.