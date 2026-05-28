Tennis, Sinner dà l'addio a Parigi: malessere e sconfitta

Roland Garros stregato per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match in cui, quando era a un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo: l'azzurro ha proseguito in grande difficoltà subendo la rimonta dell'avversario che alla fine conquista il passaggio di turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1.

L'altoatesino ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Sinner è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma al ritorno in campo non è più riuscito a ritrovare il ritmo dei primi due set e mezzo. Cerundolo ne ha approfittato, recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta. "Sono stato fortunato - ha detto Cerundolo - Mi dispiace per Jannik, si merita di vincere tanti slam, non so cosa sia successo: i crampi, il caldo... Spero che possa riprendersi quanto prima"