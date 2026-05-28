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Scene da un'altra ondata di calore in Europa

di Arianna Salvatori
In diversi Paesi dell’Europa occidentale si sono osservati valori tra 32 e 38 °C. In Francia registrati sette decessi e in UK il maggio più caldo di sempre
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May 28, 2026
Scene da un'altra ondata di calore in Europa
Alcuni bagnanti si rilassano al sole sulla spiaggia di Bournemouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, mentre l'ondata di caldo si estende ad alcune zone del sud-est dell'Inghilterra e a Londra. JUSTIN TALLINS /AFP
Questa settimana l’Europa sta vivendo una forte ondata di calore anomala per il periodo, con temperature tipiche dell’estate piena. In diversi Paesi dell’Europa occidentale, come Francia, Spagna e Regno Unito, si sono registrati valori tra 32 e 38 °C, con punte eccezionali fino a circa 35 °C anche nel sud della Gran Bretagna e oltre 37 °C in alcune zone della Francia e della Spagna meridionale.
Il fenomeno è legato a una “cupola di calore”, cioè un’area di alta pressione che intrappola aria molto calda proveniente dal Nord Africa, impedendo l’arrivo di perturbazioni e mantenendo il cielo stabile e soleggiato per più giorni consecutivi.
In vari Paesi sono state attivate allerte sanitarie, con restrizioni per i lavori all’aperto nelle ore più calde e raccomandazioni per ridurre l’esposizione al sole. In Francia si sono registrati anche sette decessi, mentre nel Regno Unito è stato battuto il record di temperatura per il mese di maggio.
Ragazzi si tuffano nel fiume Great Ouse a Great Barford, nel Bedfordshire in Regno Unito. (Foto di TOBY SHEPHEARD /REUTERS)Un bambino si rinfresca in acqua a Nantes, nella Francia occidentale, mentre il servizio meteorologico francese Meteo-France ha emesso un'allerta arancione per onda di caldo in otto dipartimenti della Francia occidentale: è la prima volta che viene emessa un'allerta di questo tipo nel mese di maggio da quando il sistema è stato istituito nel 2004, con temperature previste tra i 33 e i 36 gradi Celsius nelle zone interessate. (Foto di LOIC VENANCE / AFP)Una donna si ripara il viso con un ventaglio davanti al Monastero dos Jerónimos a Belém, in Portogallo (Foto di PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)Una persona cerca refrigerio dal caldo tuffandosi nella Darsena a Milano, Italia. (Foto di PAOLO SALMOIRAGO /ANSA)Un bambino si rinfresca in una fontana a Lione, in Francia /ANSADei bambini giocano in una vasca della Fontana del Trocadero, a Parigi  (Foto di JOEL SAGET / AFP)Gli spettatori del Roland Garros a Parigi si rinfrescano presso una postazione con spruzzi d'acqua. (Foto di BENOIT TESSIER /REUTERS)Un uomo riempie una bottiglia d'acqua alla fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna a Roma. (Foto di FILIPPO MONTEFORTE / AFP)Alcuni ragazzi si rinfrescano mentre si rilassano su un molo nello Shadwell Basin di Londra. (Foto di DYLAN MARTINEZ /REUTERS)Un dipendente davanti a un ventilatore nebulizzatore si rinfresca sulla terrazza di una gelateria vicino a Piazza del Duomo a Milano. (Foto di STEFANO RELLANDINI / AFP)Una persona utilizza un ventilatore elettrico per rinfrescarsi nella metropolitana di Londra. (Foto di TOLGA AKMEN /EPA)Una persona usa un ombrello per ripararsi dal sole a Granary Square, Londra. (Foto di TOLGA AKMEN /EPA)
Ragazzi si tuffano nel fiume Great Ouse a Great Barford, nel Bedfordshire in Regno Unito. (Foto di TOBY SHEPHEARD /REUTERS)

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