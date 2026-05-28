Scene da un'altra ondata di calore in Europa

In diversi Paesi dell’Europa occidentale si sono osservati valori tra 32 e 38 °C. In Francia registrati sette decessi e in UK il maggio più caldo di sempre

Questa settimana l’Europa sta vivendo una forte ondata di calore anomala per il periodo, con temperature tipiche dell’estate piena. In diversi Paesi dell’Europa occidentale, come Francia, Spagna e Regno Unito, si sono registrati valori tra 32 e 38 °C, con punte eccezionali fino a circa 35 °C anche nel sud della Gran Bretagna e oltre 37 °C in alcune zone della Francia e della Spagna meridionale.

Il fenomeno è legato a una “cupola di calore”, cioè un’area di alta pressione che intrappola aria molto calda proveniente dal Nord Africa, impedendo l’arrivo di perturbazioni e mantenendo il cielo stabile e soleggiato per più giorni consecutivi.

In vari Paesi sono state attivate allerte sanitarie, con restrizioni per i lavori all’aperto nelle ore più calde e raccomandazioni per ridurre l’esposizione al sole. In Francia si sono registrati anche sette decessi, mentre nel Regno Unito è stato battuto il record di temperatura per il mese di maggio.