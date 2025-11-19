«Senza consenso è stupro»: la legge, il significato, cosa cambia

Con 227 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di “consenso libero e attuale” ad atti sessuali, in linea con le prescrizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passa ora all'esame del Senato. Qui di seguito una serie di domande e risposte sul tema.

Cos’è la Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne?

È un Trattato internazionale promosso dal Consiglio d’Europa, firmato nel 2011 ed entrato in vigore in Italia dopo la ratifica il 1° agosto 2013. Definisce e contrasta la violenza di genere e domestica, promuovendo la prevenzione, la protezione delle vittime e il perseguimento dei colpevoli, anche attraverso la definizione di una serie di reati da penalizzare, dallo stalking alla violenza psicologica.

Cosa dice la Convenzione di Istanbul sul consenso?

All’articolo 36 la Convenzione impegna i Paesi firmatari a perseguire penalmente i responsabili di violenza sessuale, definendola fondamentalmente come «atti sessuali non consensuali».

Come è definito il consenso dalla Convenzione di Istanbul?

«Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto».

Come è stata “tradotta” questa previsione nella legge italiana?

La Camera, con una votazione bipartisan, ha approvato la riscrittura dell’articolo 609-bis del Codice penale, che disciplina la violenza sessuale. Questo reato si commette quando si costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità. Ora viene specificato che la pena dai 6 ai 12 anni si applica anche a chi compie o fa compiere atti sessuali senza il "consenso libero e attuale" della persona.

Cosa vuol dire “consenso libero e attuale”?

Libero, cioè dato volontariamente, come libera volontà della persona, non frutto di costrizione, ricatto, abuso di potere... Attuale cioè riguardante quel momento specifico, mantenuto durante il rapporto, non un “sì” dato in passato o presunto in virtù di una relazione stabile. Per esemplificare, una parte può tirarsi indietro anche dopo aver accettato l’approccio: in questo caso l’atto non è più consensuale. Questo vale anche nel caso di rapporti sessuali tra una coppia convivente: il consenso ci deve essere sempre.

Perché taluni parlano di “cambiamento epocale” o di “passo storico”?

Perché la violenza sessuale non è più (solo) un atto di costrizione fisica e si introduce il concetto che “solo un sì è un sì”, senza zone grigie né spazio a interpretazioni. La vittima non deve giustificare il suo dissenso. In realtà già la Cassazione, con una giurisprudenza ormai consolidata, aveva introdotto il tema. Gli addetti ai lavori sperano che puntando l’attenzione sul mancato consenso anziché sulla violenza esercitata, sia più facile ricordare che il tema dello stupro non è tanto la coercizione fisica, quanto l’atto sessuale non voluto che viola la sfera di autodeterminazione della donna.

Come si può provare in tribunale il mancato consenso?

Molti esperti giudicano questo punto un falso problema. Lo specifico del mancato consenso è previsto ad esempio nei casi in cui la vittima è drogata o ubriaca, già oggi pacificamente considerati violenza sessuale, così come nei casi tecnicamente chiamati freezing, cioè quando la persona offesa si immobilizza e dunque non riesce a reagire. Chi denuncia di aver subito una violenza sessuale, afferma con questo già di non aver acconsentito all’atto e non deve giustificarsi. Tuttavia le indagini non si fermano mai all'affermazione della persona offesa, ma valutano il contesto, come dice la Convenzione di Istanbul. L’accusato che voglia difendersi dicendo che lei era consenziente (la linea difensiva più ricorrente) deve dire e provare cosa gli ha fatto credere che lei era consenziente. Si tratterà sempre di una valutazione complessiva.

Non si rischia che nel valutare il contesto complessivo si valutino anche le condotte di lei che possono aver fatto pensare che fosse consenziente?

Questo può essere un rischio. L’auspicio è che questa norma aiuti e guidi chi la “interpreta” nei tribunali e Corti d'appello in una prassi che già oggi è solenne nella Cassazione, ma che molto spesso nel merito si dimentica. Si spera insomma che venga riconosciuta in modo più chiara la tutela di chi subisce violenza senza riportare segni fisici. La vera sfida sarà monitorare che l’accertamento del mancato consenso non si trasformi in vittimizzazione secondaria, cioè che si guardino i comportamenti della persona offesa, la sua storia, più che il fatto specifico. La domanda non dovrà più essere, come ancora oggi accade: la vittima si è difesa abbastanza, bensì: c’era un consenso libero e riconoscibile?

In quali altri Paesi esiste una legge analoga?

Una legge sul consenso esiste nella maggior parte dei Paesi europei: Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia (da pochi giorni), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svezia. Extra Ue, anche Islanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Canada dispongono di definizioni simili.

(ha collaborato Elena Biaggioni, avvocata del Dire, Donne in rete contro la violenza)