Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Sarà anche vero che alla cena di mercoledì sera con gli eurodeputati FdI Giorgia Meloni non ha mai pronunciato le frasi attribuitele da alcuni quotidiani rispetto alla «trappola» innescata alla Camera con le citazioni del Manifesto di Ventotene. Resta il fatto che l’operazione (con dolo o meno) è comunque riuscita. E se anche la premier avesse voluto provocare le opposizioni per nascondere le divisioni in maggioranza, sarebbe lecito supporre che l’indignazione esibita dal centrosinistra sia servita allo stesso scopo, ma sul fronte opposto. Del resto anche nel campo progressista le posizioni sul riarmo e sull’Ucraina sono distanti e le undici mozioni presentate tra Camera e Senato lo dimostrano.

In ogni caso, fonti vicine a Palazzo Chigi hanno smentito «categoricamente» le ricostruzioni fatte da diversi retroscenisti, sostenendo che la premier non ha mai definito il suo intervento «una trappola» in cui far cadere l'opposizione, né «una mossa mediatica» per far «impazzire la sinistra» con «reazioni isteriche». Ogni interpretazione delle parole del presidente del Consiglio che vada oltre quanto detto pubblicamente, hanno precisato le stesse fonti, è perciò «priva di fondamento», anche se resta la preoccupazione per «le ormai quotidiane notizie diffuse da alcuni media su fatti mai accaduti».

Trappola o no, l’eco di quanto accaduto a Montecitorio è arrivata a Bruxelles e la stessa presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha tenuto a ribadire che il Manifesto di Ventotene «è un pezzo di storia» e che «l'idea di un'Europa federalista è nata dai suoi autori». Una buona sponda per il Pd, intenzionato a cavalcare l’onda di indignazione seguita alle parole scomposte di Meloni. Non a caso il partito ha organizzato per sabato una manifestazione proprio a Ventotene «in difesa dei valori europei». Un’idea partita dal deputato romano Roberto Morassut e subito accolta dai dem del lazio. L’evento, già concordato con il sindaco dell’Isola, prevede un passaggio davanti alla tomba di Altiero Spinelli e poi una cerimonia nell'auditorium poco distante. «Ci sarà una delegazione di eletti Pd e anche tanti militanti – ha spiegato Morassut - è una iniziativa aperta a tutti». Non è ancora chiaro se parteciperà anche la segretaria Elly Schlein, «dipenderà dalla sua agenda», ha spiegato ancora Morassut.

Non sarà l’unica manifestazione dem sul tema. I sindaci di Bologna e Firenze, Matteo Lepore e Sara Funaro, hanno infatti deciso di replicare l’iniziativa promossa da Michele Serra sabato scorso a Roma, proponendo due “spin-off” dell’evento nelle rispettive città. Va detto che le due piazze erano inizialmente previste per il 5, in concomitanza con la manifestazione nazionale del M5s (ancora a Roma). In molti hanno pensato che fosse un tentativo di depotenziare la proposta dei pentastellati, che, come è noto, sono contrari alla logica dem di provare a modificare “da dentro” il Rearm Eu in direzione di una vera difesa comune. Ragion per cui si è deciso di cambiare data, anche se a sentire Lepore e Funaro le cose non stanno così: «Per cultura istituzionale e politica consideriamo le piazze luoghi per unire, mai per dividere - hanno scritto in una nota congiunta -. Per quanto discutibili le letture di alcuni organi di stampa, che vorrebbero in contrapposizione la manifestazione organizzata da Bologna e Firenze con quella nazionale annunciata dal M5s a Roma per il 5 aprile, abbiamo deciso di non lasciare spazio ad alcuna forma di strumentalizzazione. Sposteremo l'iniziativa da sabato 5 a domenica 6 aprile, l'obiettivo è quello di manifestare in tanti, uniti, per una Europa di pace, democratica, per la difesa delle persone e dell'ambiente». Magari è vero anche questo, ma le distanze restano e moltiplicare le piazze, o distanziarle nel tempo, non aiuta ad accorciarle.