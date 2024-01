L'ingresso di Villa San Francesco - screnshot Youtube

«Da oltre cinquant’anni voi mi stupite con le vostre invenzioni, una più luminosa dell’altra», esclamava il cardinale Loris Capovilla nel 2016 – a cent’anni compiuti – rivolgendosi ai “ragazzi difficili” di Villa San Francesco a Facen (Belluno), capitanati fin dal 1974 dal loro direttore educatore Aldo Bertelle. Un riassunto perfetto di quello che è la Comunità dalla sua nascita, avvenuta 75 anni fa dalla mente del Cif (Centro italiano femminile) di Venezia: un luogo stralunato e geniale. Con gergo da assistenti sociali potremmo dire che l’antica villa veneta ospita “minori disagiati” e “adulti con disabilità mentali”, (ne sono passati 4.000, accolti, rimessi in carreggiata e restituiti alla vita), ma in realtà succede molto di più…

Chi nella vigilia di Natale fosse passato di qui avrebbe visto Bertelle e i suoi ragazzi camminare nel freddo con un Bambino in braccio, diretti verso il carcere di Belluno… Per tutta la notte un asino vero, l’asino Beppe della Comunità, aveva scaldato il Bambino in legno, scolpito nell’ulivo dagli abitanti di Nevè Shalom (nome ebraico), Wahat al-Salam (in arabo), oasi di pace in Terra Santa dove convivono ebrei, musulmani e cristiani. Per tutto dicembre quel Bambino ha portato in pellegrinaggio il suo grido di pace, dalla Basilica di San Marco a Venezia, benedetto dal patriarca Francesco Moraglia, fino all’ultima tappa, dove il vescovo Renato Marangoni lo ha preso in braccio e condotto ai detenuti, per affidarlo infine alla Messa di mezzanotte nella concattedrale di Feltre.

Cos'altro potevano inventarsi in un Natale di guerra i ragazzi di Villa San Francesco per rispondere all’appello del papa e rendere visibile la pace? «Le parole sono solo un suono, ma l’esempio è un tuono: occorre rimettere al centro l’esempio», afferma Bertelle, spiegando così il senso della mostra A piedi in prestito verso la Notte Santa che hanno allestito raccogliendo scarpe. Illustri o sconosciute, ma «scarpe già consumate di bene», indossate da persone che hanno camminato nel mondo con storie di coraggio, fatica, sogno, dolore, libertà.

Ci sono gli scarponi di un fante inviato a morire nella Grande Guerra, ma anche le scarpe di Maria Pollacci, ostetrica 99enne che ha fatto nascere 8.004 bambini; le infradito di un profugo del Mali, giunto scalzo a Lampedusa, oggi ospite della Comunità, e le pantofole di Giovanni Paolo I; i mocassini della prima donna ministro, Tina Anselmi, e le calzature dell’Abbé Pierre, o i sandali usati per 30 anni dal missionario don Luis Canal nelle piantagioni di canna da zucchero tra i lavoratori schiavi… I sandali di san Massimiliano Kolbe, morto ad Auschwitz al posto di un padre di famiglia, “pesano” in tutti i sensi: scolpiti nel ferro dal famoso artista Gibo, proprio ieri sono stati donati alla Comunità.

Un modulo all’uscita della mostra chiede di indicare quali scarpe si è scelto di calzare per il 2024: «I visitatori sono invitati a indossare idealmente il paio che trovano significativo per la loro vita, cioè a impegnarsi personalmente a riprendere per mano queste storie di pace», dice Bertelle. Perché qui (siete avvisati) nessuno è spettatore, volenti o nolenti ci si trova coinvolti, stimolati, anche messi in difficoltà. Irrimediabilmente affascinati. Lo hanno provato sulla propria pelle il patriarca Roncalli, futuro san Giovanni XXIII, venuto in visita più volte alla Comunità, e Albino Luciani, oggi beato Giovanni Paolo I. Ci sono cascati artisti, politici, attori, sportivi, scrittori, via via passati di qui e mai più ripartiti del tutto. Le cronache provano da decenni a spiegare la potenza del messaggio, ma poi gettano la spugna: «Andateci e capirete». Nel 1984 anche Maria Fida Moro ha cercato di descrivere «quella magnifica sera in una vecchia casa che si chiama Villa San Francesco, con annessa cappellina» dove tra polenta e caloriferi spenti per fare economia «ci sentivamo pieni di calore. Tutti coloro che hanno bisogno di riconciliarsi con la vita facciano un salto a Facen!». Poi è stata la volta di Giovanni Bachelet, di Enzo Biagi, di Gigi Agnolin, arbitro internazionale: nel 2006 annunciò l’addio al grande calcio per «guidare i giovani calciatori della Stella Azzurra, la squadra della Comunità di Villa San Francesco, abituati dal loro direttore ad una cosa che altrove sembra utopia: saper perdere, ma far giocare tutti».

È il metodo Bertelle. Non rieduca né mette in riga i suoi “ragazzi difficili”, ma a ciascuno propone la bellezza e lo sprona al bene che saprà dare, perché difficili non sono le persone ma, a volte, la vita. Così accanto alla “vera” scuola, dove imparano le materie e prendono i diplomi, qui i ragazzi lavorano nei laboratori d’arte, nella vetreria artigianale, con il tornio e la ceramica, nelle serre, in falegnameria... E scrivono a capi di Stato e ambasciatori per coinvolgerli nei loro progetti.

Nel 2016, di fronte alla mangiatoia del Natale costruita con 208 legni provenienti da altrettanti luoghi in cui la Storia mondiale ha lasciato il segno, ha sostato in silenzio papa Francesco (sono legni spediti da missionari e governanti, donati da vescovi e diplomatici. C’è il leccio di Fatima sotto il quale i pastorelli videro la Vergine, assieme al ramo raccolto da dita monche nel lebbrosario vietnamita di Djiring. C’è l’ulivo estirpato in Palestina per far posto al muro di divisione con Israele, e il ramo di quello piantato nei Giardini Vaticani da Francesco con Abu Mazen e Shimon Peres). «Legni profumati dalle storie di chi si è speso per il bene comune, cercandolo e trovandolo anche nel male», riassume l’educatore.

Nel cuore della Comunità c’è anche una grande sfera di vetro che raccoglie, irreversibilmente mischiati, i pugni di terra arrivati da tutte le nazioni esistenti, la cui autenticità è attestata dai capi di Stato: «Così abbiamo qui tutta la Terra, da accarezzare ogni mattina all’inizio di un nuovo giorno», spiegano i ragazzi. Che ci hanno messo nove anni a riempirla, fin quando è arrivato il 199esimo pugnetto da Tuvalu, isola-Stato di 12mila abitanti in Oceania, l'ultimo ad entrare nella sfera. In direzione inversa hanno poi restituito ai 199 Paesi un piccolo mattone cotto da loro con quella stessa terra.

E via così, con un Museo dei Sogni e della Coscienza che negli anni ha raccolto i sassi testimoni della Storia, dalla tegola di Hiroshima al Muro di Berlino, dal frammento della casa di don Milani a Barbiana alla creta raccolta sul Monte Nebo, dove Mosè vide la Terra Promessa… «Sono schegge di pace, pietre parlanti», dicono fieri a Villa San Francesco.

«La via per la pace passa per l’educazione, che è il principale investimento per il futuro», ha ricordato lunedì il papa, rivolto proprio a un uditorio di ambasciatori. In questa antica villa diventata fucina di idee è consuetudine toccata con mano.

