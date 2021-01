No alla pena di morte - Archivio Ansa

La Comunità di Sant'Egidio continua a diffondere l'appello per salvare la vita di Lisa Montgomery, la donna la cui esecuzione negli Stati Uniti è fissata per il 12 gennaio.

"Sono le ultime ore per firmare l'appello per salvare la vita di Lisa Montgomery, 53 anni", scrive la Comunità, ricordando che "la sua esecuzione è stata fissata per il 12 gennaio nel penitenziario federale di Terre Haute in Indiana" e sottolineando che "la donna, condannata per un atroce delitto compiuto più di 16 anni fa, ha sempre sofferto di mai risolti disturbi mentali e di ripetuti abusi sessuali in ambito familiare, sin dall'infanzia".

Cresce la mobilitazione nel mondo per fermare l'esecuzione, nella convinzione che non esiste giustizia senza la vita. La Comunità di Sant'Egidio fa sapere che si unirà alla veglia di preghiera online promossa dal Catholic Mobilizing Network il 12 gennaio alle 20 (ora italiana), trasmessa su Facebook.



