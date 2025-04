COMMENTA E CONDIVIDI













«Con il codice ROMA viaggi con lo sconto del 40% sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte»: è l'annuncio della promozione lanciata da Trenitalia per tutte le partenze da mercoledì 23 a domenica 27 aprile, da e per Roma. Un'iniziativa pensata a seguito della scomparsa del Santo Padre per permettere ai fedeli, e non solo, di raggiungere la Capitale, dare l'ultimo saluto a papa Francesco e partecipare a un evento storico. Già in queste prime ore in cui è possibile omaggiare il Pontefice, secondo le stime informali del servizio d'ordine, in piazza ci sono al momento almeno 100 mila persone. Ma l'afflusso di fedeli, da via della Conciliazione e dalle altre vie limitrofe verso san Pietro, è ininterrotto e la piazza continua a riempirsi di minuto in minuto.

Oltre agli sconti rispetto al prezzo base, Ferrovie ha predisposto 260 mila posti in più sui treni per accogliere la maggiore domanda che si prevede in questi giorni in cui è possibile omaggiare la salma del Pontefice nella Basilica di San Pietro e partecipare ai funerali previsti per sabato. In particolare, le Frecce e gli Intercity offriranno in media circa 110 mila posti al giorno. Per chi si muove all'interno della regione Lazio, Trenitalia mette in campo collegamenti aggiuntivi verso San Pietro e da tutti gli snodi principali, a partire da Roma Termini, Ostiense, Tiburtina, Tuscolana e Fiera di Roma. In totale i viaggiatori avranno 150 mila posti al giorno solo nel Nodo di Roma, con l’aggiunta di treni charter dedicati ai gruppi di pellegrini.



Per gestire gli afflussi straordinari Fs ha messo in moto una macchina organizzativa altrettanto straordinaria, con 300 addetti in più che garantiranno assistenza ai passeggeri e un intervento più rapido in caso di necessità. Ferrovie dello Stato ha posto anche dei presidi nelle stazioni principali, ingaggiando circa 500 operatori in più per servizi di manutenzione, pulizia e monitoraggio dei flussi tra Roma Termini, Roma Tiburtina, Roma San Pietro, Valle Aurelia, Roma Aurelia, Fiumicino Aeroporto, Roma Ostiense, Civitavecchia e Fiera di Roma. Per le persone con mobilità ridotta verrà garantito gratuitamente il servizio Sala Blu, potenziato negli snodi principali. Oltre 100 risorse, infine, sono state attivate nelle stazioni romane per garantire oltre all'assistenza la sicurezza dei viaggiatori, 24 ore su 24.