Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mercoledì sera a Ciampino per accogliere i piccoli palestinesi - Ansa

Arriva a 914 il numero dei palestinesi accolti in Italia provenienti dalla Striscia di Gaza. Nella tarda serata di mercoledì sono arrivati a Roma, Milano e Pisa altri 31 piccoli pazienti, accompagnati dai loro familiari (in tutto 120 persone) vittime della escalation del conflitto con Israele. Ad accogliere il primo dei tre voli speciali, che a Ciampino, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è detto profondamente emozionato.

«È importante continuare a sostenere la popolazione palestinese. È importante per noi continuare ad aiutare chi soffre, far curare chi ne ha bisogno nel nostro Paese» ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all'aeroporto di Roma Ciampino in attesa dell'arrivo del C-130 dell'Aeronautica Militare con a bordo un gruppo di 6 bambini poi destinati alle strutture ospedaliere di Lazio (Bambino Gesù di Roma), Campania (Santobono di Napoli) e Umbria (Azienda ospedaliera di Perugia). Altri 25 minori, in arrivo con altri due C-130 negli aeroporti di Milano Linate e Pisa, verranno ricoverati negli ospedali di Liguria (Gaslini di Genova), Emilia Romagna (Sant'Orsola di Bologna), Toscana (Mejer di Firenze, Cisanello di Pisa, Opa di Massa), Lombardia (Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Niguarda e Buzzi di Milano, Ospedali Civili di Brescia) e Veneto (Aop di Padova e Aou di Verona).



Partiti da Eilat, nel sud di Israele, i tre voli speciali dell’Aeronautica Militare sono finalizzati a smistare i piccoli pazienti affetti da gravi malattie congenite o da importanti ferite e amputazioni. L’operazione è stata realizzata con il coordinamento della presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ministero della Difesa, ministero dell'Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l'Oms ed il Meccanismo Europeo di Protezione Civile. L'iniziativa estende all'assistenza medico-sanitaria le attività umanitarie condotte dall’Italia per la popolazione civile della Striscia, nell’ambito del progetto “Food for Gaza”.

«Accogliere in Italia i bambini palestinesi feriti dalle bombe israeliane è un atto doveroso e umano, e sono felice che possano ricevere cure adeguate. Ma cooperare militarmente con Israele come fa il governo di Giorgia Meloni è eticamente inaccettabile e nulla potrà lavare la coscienza da questa ipocrisia di chi che non vuole sanzionare un governo responsabile di crimini contro l'umanità e di un vero e proprio genocidio», ha commentato da Avs Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde.

