L'automobile abbandonata dopo l'impatto che ha ucciso una donna in via Saponaro, quartiere Gratosoglio, Milano

Alla guida dell'automobile che lunedì ha investito e ucciso una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, nel quartiere Gratosoglio, a Milano, c'erano tre ragazzini e una ragazzina: tutti hanno tra gli 11 e i 13 anni, secondo i primi accertamenti della polizia.

I quattro erano fuggiti subito dopo l'impatto abbandonando l'automobile: la Polizia li ha trovati questa mattina nel campo nomadi in via Chiesa Rossa, e li ha fermati per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. I quattro non hanno con sé un documento e gli agenti li stanno identificando.

L'impatto con la vittima ieri è stato violento, la donna è morta poco dopo lo scontro. I ragazzini avevano rubato l'automobile su cui viaggiavano, una Citroen Ds4 bianca, a quattro turisti francesi ventiquattr'ore prima dell'investimento. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'auto viaggiava verso il centro quando il minore alla guida ha perso il controllo, ha oltrepassato il cordolo stradale e ha invaso l'area verde tra la carreggiata e i binari del tram e lì ha travolto la donna.

Cecilia de Astis viveva a Gratosoglio da quarant'anni, si era trasferita lì dalla Puglia, sua regione di origine. Era pensionata e ieri, poco prima dell'impatto, era stata a pranzo alla "Casa della solidarietà" dei fratelli San Francesco. Uno dei figli della donna aveva chiesto che i ragazzini si costituissero: «Fatevi un esame di coscienza» queste le sue parole.



