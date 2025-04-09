L'equipaggio di una delle nevi della Flotilla - Ansa

Giorgia Meloni replica a Elly Schlein, e assicura interventi del governo a tutela degli italiani imbarcati sulla “Flottila” per portare aiuti a Gaza. Pur notando che «avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa “Global Sumud Flotilla” ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al« conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza», e «preso atto che l'iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra esposto, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora». Così la premier Giorgia Meloni in una risposta alla segretaria del Pd , che ieri in una lettera – a nome di tutte le opposizioni - le aveva chiesto «quali azioni intende adottare per garantire sicurezza e tutela degli equipaggi». Schelin aveva sottolineato come «40 imbarcazioni cariche di molte tonnellate di aiuti umanitari raccolti con grande partecipazione della società civile e della cittadinanza» fossero salpate «allo scopo di portare a Gaza generi di prima necessità da distribuire alla popolazione palestinese». Una missione umanitaria, aveva sottolineato «nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale, che vede l'adesione di 44 delegazioni da tutto il mondo di migliaia di attiviste e attivisti tra i quali vi sono molti cittadini italiani». A bordo anche il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Annalisa Corrado del Partito Democratico. Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni aveva denunciato in merito l’«ipocrisia» del governo mentre il leader della Lega Matteo Salvini aveva parlato della necessità di distinguere fra aiuti fra aiuti alla popolazione e iniziative di stampo anti-semita, suscitando nuove polemiche, prima dell’intervento, oggi della premier.