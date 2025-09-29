ANSA

Urne chiuse nelle Marche, dove poco dopo le 15 è iniziato lo spoglio per il primo, vero test elettorale dell’anno. Al momento, con dati disponibili per 322 sezioni su 1.572, l’affluenza è al 50,13%. Alle 23 di ieri sera era al 37,71%, in calo di 5 punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali (nel 2020). Se il dato venisse confermato dai numeri definitivi, il calo sarebbe di nove punti percentuali rispetto al 2020.

In lizza ci sono sei candidati presidenti di regione, ma la sfida (l’unica forse davvero contendibile tra quelle previste in questa tornata d’autunno) è tra il governatore uscente, Francesco Acquaroli, esponente Fdi e fedelissimo della premier Giorgia Meloni, e Matteo Ricci, espressione del campo largo, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro. Un voto dall’indubbio valore nazionale, destinato a impattare anche sugli equilibri interni alle coalizioni, in particolare nel centrodestra. Non a caso la campagna elettorale si è contraddistinta per la presenza di tutti i leader della maggioranza (compresa Giorgia Meloni) e di molti ministri.

Secondo gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio per Rai, Acquaroli viaggia tra il 48% e il 52% dei consensi, mentre tra il 46% e 50%. Mentre per quanto riguarda i partiti, secondo l'instant poll di Youtrend per Sky Tg24, alle 15 il Pd è dato fra 26,5% e 28,5%, FdI fra 24 e 26%, Fi fra 6 e 8%, Avs 5,5%-7,5%, Lega fra 4,5% e 6,5%.