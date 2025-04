Una strada bloccata per via del maltempo in Piemonte - ANSA

Il maltempo che si sta abbattendo su buona parte dell'Italia ha portato vento forte e pioggia su tutto il Nord-Ovest, in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia. Per la giornata di giovedì la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per alcune zone del Piemonte e arancione per altre aree dello stesso Piemonte e di Lombardia, Valle d'Aosta e Sardegna. L'allerta gialla riguarda varie zone di una decina di regioni, Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, veneto, Emilia-Romagna, Sardegna e Lazio.



Particolarmente colpita la Valle Ossola, dove in mattinata si registrano 40 evacuati. Macugnaga è isolata a causa di una frana sulla statale 459, a Pontegrande, nel territorio del comune di Bannio Anzino. Il centro ai piedi della parete est del Monte Rosa era già stato colpito di una grave alluvione nel giugno dello scorso anno. In bassa Ossola, nel comune di Vogogna, in particolare nella zona Cerami, preoccupa il livello del fiume Toce. Ai cittadini è stato consigliato di salire ai piani superiori delle abitazioni per precauzione. E' stata inoltre chiusa un tratto della strada provinciale a causa del rischio esondazione del rio Tocetta. Ancora interrotta la circolazione ferroviaria tra Premosello e Domodossola. Trenitalia ha aggiornato il proprio sito con il nuovo piano dei trasporti sulla linea internazionale del Sempione. Bloccati anche i treni BLS diretti a Briga, molto utilizzati dai lavoratori frontalieri. Situazione critica a Villadossola, dove una frana ha colpito la frazione Valpiana. Circa quaranta persone sono state evacuate dalle loro abitazioni



La stazione ferroviaria di Biella è stata chiusa giovedì mattina e nessun treno è in partenza, dopo che, ieri sera, a Sandigliano, nel Biellese, un treno è rimasto bloccato per il maltempo e sono dovuti intervenire i vigli del fuoco. Cancellate tutte le corse verso Santhià e Novara Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi. A Torino, per precauzione, è stato chiuso l'accesso ai Murazzi, si prevede infatti che il Po, costantemente monitorato, possa superare la soglia di guardia. Ha invece superato sia la soglia di guardia che quella di pericolo il fiume Slesia, rispettivamente a Campertogno e Borgosesia, nel Vercellese. Chiuse anche diverse strade a Mongrando, Netro, Tollegno, la Pray-Brusnengo, la provinciale 419 della Serra. Dalla mezzanotte di ieri sono stati più di 300 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutto il Piemonte per il maltempo, la maggior parte di questi nelle province di Torino, Biella e Verbania Cusio Ossola.

In Lombardia i Vigili del Fuoco dalla scorsa notte hanno effettuato finora oltre 500 interventi, soprattutto per cadute di alberi su sedi stradali, allagamenti di abitazioni e locali interrati, e problemi alla viabilità. Nella mattinata di giovedì erano ancora attive circa 270 richieste di soccorso, con numerosi interventi in corso. Per far fronte alla situazione, in diversi comandi provinciali è stato potenziato il dispositivo di soccorso, richiamando personale libero dal servizio. Le aree più colpite sono Milano (dove sono stati chiusi i parchi per sicurezza) e l'hinterland, la provincia di Brescia, il Lodigiano, il Pavese e il Cremonese.

Nel Piacentino si registrano straripamenti di torrenti minori e alcuni allagamenti, frane, caduta alberi nelle zone collinari delle Valli Arda, Nure e Trebbia. L'unità di crisi del coordinamento provinciale volontariato protezione civile Piacenza ha attivato la propria struttura, in accordo con l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a supporto del comando provinciale Dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Le squadre del volontariato locale stanno intervenendo nella zona di Castruzzano di San Giorgio, causa disagi dovuti dal Torrente Ogone.



Allerta gialla con mareggiate associate al rischio idrogeologico invece sia in Liguria che in Toscana (la Protezione civile ha emesso un bollettino di criticità che prevede un codice arancione per mareggiate), mentre a Roma sono finora oltre 100 gli interventi dalle squadre dei vigili del fuoco. I Castelli Romani e il quadrante sud-ovest della Capitale, le zone più colpite, dove si è intervenuti per richieste di insegne, alberi e rami pericolanti.