La Flotilla prosegue la sua navigazione verso Gaza, la tabella di marcia prevede di raggiungerla entro due giorni, ma già domani dovrebbe trovarsi entro la zona di intercettazione con tutte le incognite del caso. Mediatori al lavoro per evitare il peggio, ma intanto Israele avverte, come a tenersi le mani libere: siamo certi di legami con Hamas. Documenti ufficiali, rinvenuti nella Striscia di Gaza e resi noti per la prima volta dalle Idf, dimostrerebbero il coinvolgimento diretto del gruppo nel finanziamento della missione internazionale. Secondo quanto riferito dall'ufficio del portavoce delle Idf, i documenti collegano i leader della Flotilla ad Hamas, in particolare tramite la Pcpa (Palestinian Conference for Palestinians Abroad), creata nel 2018 come braccio internazionale del movimento e designata nel 2021 da Israele come organizzazione terroristica. La Pcpa - spiegano sempre le Idf - funge de facto da "ambasciata" di Hamas all'estero, mobilitando azioni contro Israele, inclusi cortei violenti e flottiglie provocatorie.

Che succederà di fronte al prevedibile alt che verrà, probabilmente già domani, dalla Marina di Tel Aviv? La nave Alpino della nostra Marina militare, che segue a distanza le 50 imbarcazioni, ha fatto sapere che si fermerà tra le 100 e le 120 miglia nautiche dalle coste palestinesi, e ha avvertito gli attivisti che proseguire sarà pericoloso. Che farà Flotilla a quel punto? «Superare l’assedio alla Striscia, ma senza forzare il blocco», è la linea indicata dal deputato Arturo Scotto del Pd. L’eurodeputata del Pd, Annalisa Corrado, che è a bordo del Karma, la nave dell’Arci, conferma: «Non è nemmeno una novità», dice al telefono in una conversazione che a un certo punto si fa un po’ avventurosa per l’avvistamento di due droni, «uno piuttosto vicino», anche se, per fortuna, senza attacchi o azioni di disturbo, stavolta. Ma è evidente l’intento di tenere gli equipaggi sotto pressione. «Non è nelle nostre intenzioni violare il diritto internazionale, e nemmeno nelle regole di ingaggio di Flotilla », chiarisce. E considera ancora attivo il canale aperto fra la direzione operativa di Flotilla e il patriarcato latino di Gerusalemme . «Lo ha confermato in un video Tony La Piccirella», ricorda Corrado. Il rischio però è che di fronte a un alt di Israele la situazione possa farsi incontrollabile. Un rischio piuttosto concreto, trattandosi di una missione con 530 partecipanti (una quarantina gli italiani) ed equipaggi misti di 44 Paesi diversi. Ma sono proprio le parole di La Piccirella, lo skipper barese fra i leader della missione, a portare alla luce il rischio concreto di una rotta di collisione con Israele: «La missione è diretta alla Striscia - dice -, è l'unico modo per aprire un canale umanitario permanente. Non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di fermarci a Cipro o di altri cambiamenti di rotta», avverte. «Ognuno, ovviamente, è libero di sbarcare» taglia corto, ribadendo il dovere su cui la missione poggia, di tenere aperti i canali umanitari: «Per la legge internazionale non ci sono rischi. Qualsiasi pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono ancora di andare oltre la normativa internazionale». Una posizione di cui è a conoscenza il ministro della Difesa Guido Crosetto, avendo incontrato domenica alcuni rappresentanti del Global movement to Gaza: «Siamo preoccupati, visto anche l’incidente avvenuto anni fa in quella zona, in cui sono morti dieci turchi». E proprio «il grande numero di navi» aumenta per Crosetto il rischio di incidenti. Al punto che, intervistato da Bruno Vespa, aggiunge che metterebbe «la firma» affinché ci fossero solo degli arresti «senza alcun altro tipo di conseguenza», confermando che la nave della Marina fermerà la navigazione prima di entrare in «una zona che viene considerata di guerra». Gli occhi sono puntati, naturalmente, sui negoziati in corso e sui timidi segnali che arrivano dalla Casa Bianca, nella speranza dal vertice Trump-Netanyahu, possa scaturire una tregua di cui Flotilla possa beneficiare. Dal canto suo il ministro degli Esteri Antonio Tajani rende noto di aver chiesto all’omologo israeliano «che venga garantita la sicurezza degli italiani, che non ci siano azioni violente in caso di intervento ». E assicura che «è falso» che il governo si sia intromesso nel dialogo con la Chiesa per la mediazione con Flotilla. Ma anche Tajani è preoccupato: « Quando si forza un blocco i rischi ci sono. Non possiamo fare ciò che è impossibile fare», taglia corto. La trattativa fra il governo italiano e la direzione di Flotilla durante la sosta a Creta non viene però giudicata soddisfacente dai responsabili della missione: «Dare l’alert a 120 miglia da Gaza vuol dire fermarsi con più di 100 miglia di acque internazionali ancora davanti - afferma Maria Elena Delia, la portavoce italiana rientrata-. Ne prendiamo atto con rammarico, il governo ci ha detto che più di una pressione diplomatica non possono fare». Ma avverte: «Sull’applicazione del diritto internazionale non possono esserci mediazioni». La Mezzaluna rossa, con il supporto della Marina turca, ha intanto consegnato altri aiuti umanitari a Flotilla. Che va quindi avanti, in una navigazione tutt’altro che tranquilla segnata da nuovi problemi meccanici, altre azioni di disturbo e un’evoluzione politica ancora tutta da verificare. © RIPRODUZIONE RISERVATA La nave “Life Support” di Emergency, che sta accompagnando la Global Sumud Flotilla in navigazione in acque internazionali con il ruolo di supporto medico e logistico, prima dell'alba ha soccorso la barca “Johnny M.”