La Vela di Tor Vergata a Roma - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Grazie a un investimento di 80 milioni di euro stanziati dal ministero dell'Economia, dall'Agenzia del Demanio e dalla Struttura Commissariale per il Giubileo, il governo ha consegnato alla città di Roma le aree riqualificate della ex Città dello Sport di Tor Vergata, compresa la famosa Vela di Calatrava, che è stata illuminata in modo scenografico e suggestivo. Si tratta di un'opera rimasta incompiuta per oltre 15 anni: ora è stata trasformata in una nuova infrastruttura pubblica a servizio della Capitale e del Giubileo dei giovani.





Si è tenuta ieri sera, presso l'ex "Città dello Sport" di Tor Vergata, la cerimonia ufficiale di consegna delle aree riqualificate, da parte del viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo e del direttore dell'Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, al commissario straordinario per il Giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri. All'evento di inaugurazione, che si è aperto con il taglio del nastro e concluso con l'illuminazione scenografica dell'iconica Vela progettata dall'architetto Santiago Calatrava, sono intervenuti il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e monsignor Graziano Borgonovo, sottosegretario del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Si tratta, si legge in una nota, di un importante traguardo nel percorso di rigenerazione progressiva del sito. Gli interventi hanno interessato la Vela, il consolidamento delle strutture portanti esistenti realizzate nel 2005 e il collaudo statico delle stesse, il completamento del Palasport con la sua prima funzionalizzazione ad arena all'aperto destinata a ospitare 8mila persone sedute e fino a 15mila nell'intera area interna e la riqualificazione dell'area esterna a nord. Sono state, quindi, completamente riqualificate le aree esterne, la viabilità, i parcheggi e i sottoservizi.

Il progetto di rigenerazione e lo sviluppo futuro danno centralità alla sostenibilità ambientale: solo con la piantumazione attuale degli alberi e delle piante arbustive, si stimano riduzioni delle emissioni di CO₂ di circa 45 tonnellate in 20 anni e oltre 65 tonnellate in 30 anni; sono stati già realizzati interventi di recupero delle acque e di produzione di energia pulita; in futuro anche un parco botanico a servizio della città. Per quanto riguarda l'iconica vela di Tor Vergata, struttura alta 75 metri e dal peso di oltre 6.800 tonnellate, il progetto di illuminazione, che ha inaugurato l'Anno Santo, ha ricevuto il primo premio del concorso internazionale Darc Awards.