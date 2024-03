Ansa

Il "Fisco amico" immaginato da Giorgia Meloni arriva al primo check-point, illustrato con la conferenza stampa convocata questa mattina alla Camera per fare il punto sui decreti attuativi approvati dopo la legge delega e gli obiettivi del prossimo futuro. Per presentare «una riforma attesa da 50 anni», la premier chiama a raccolta i ministri competenti, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo e, dopo i saluti del padrone di casa, il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, esalta la «nuova e più attrattiva Italia» disegnata dalle modifiche introdotte da Palazzo Chigi.

Si parte da una premessa: «Non dirò mai che le tasse sono bellissime», scandisce il capo dell'esecutivo citando un'espressione dell'ex ministro dell'Economia del Governo Prodi II, Tommaso Padoa Schioppa, deceduto nel 2010. Ma, aggiunge, «non c'è spazio per chi vuole fare il furbo» e «chi è onesto ed è in difficoltà merita di essere aiutato». Il leit motiv è lo stesso che ha accompagnato i primi passi della riforma, che pensa allo Stato come a «un buon padre di famiglia». Questo perché «uno Stato giusto e comprensivo, è uno Stato che non viene più percepito come un avversario, come un nemico, e di conseguenza non merita di essere raggirato. Questa è la scommessa culturale che abbiamo fatto e i dati ci dicono che funziona». Inutile, quindi, «opprimere le famiglie con un livello di tassazione ingiusto: il sistema fiscale deve chiedere il giusto e saper utilizzare quelle risorse con buonsenso e lungimiranza».

«Abbiamo voluto una riforma organica, niente spot, le risorse che arrivano dai prelievi non possono essere utilizzate in modo irresponsabile per garantire facile consenso - spiega la presidente del Consiglio -. Il grande obiettivo resta la riduzione generalizzata della pressione fiscale, che grava su famiglie e imprese». E in ogni caso «il governo sta allineando l'Italia ai principali standard europei», per «consegnare ai cittadini un fisco più equo e responsabile». Lo stesso si può dire delle sanzioni Ue, « che erano sproporzionate, illogiche e vessatorie», oltre che «abbastanza inutili».

Ad ogni modo saranno accolti «gli spunti della politica e degli addetti ai lavori per varare una riforma in cui la certezza del diritto sia la cifra fondamentale». E questo nonostante gli attacchi arrivati dall'opposizione, ai quali, però, Meloni replica con forza: «Ci hanno accusato di tutto e di più. Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, di voler fare condoni immaginari, di voler allentare le maglie del fisco. A smentire queste accuse ci sono i numeri. Il 2023 è stato anno record nella lotta all'evasione - ha affermando la presidente del Consiglio: sono stati recuperati 24,7 miliardi, 4,5 in più rispetto all'anno precedente. Con altri 6,7 sono frutto dell'attività di recupero dell'Agenzia delle Entrate per altri enti si arriva alla cifra record di 31 miliardi di euro. Questo grazie al lavoro della Gdf e dell'Agenzia delle Entrate ma anche grazie a norme che abbiamo introdotto, come quelle contro il fenomeno odioso delle attività “apri e chiudi”». Insomma il traguardo è alla portata e per centrarlo c'è il «vantaggio» offerto da un «orizzonte di legislatura che ci consente di fare cose per bene e nell'interesse degli italiani».

A parlare di «rilevanti effetti sul nostro futuro economico e sociale» è invece il presidente Fontana, che sottolinea soprattutto «il rapporto tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria», evidenziando l'opportunità di «rafforzare il nostro tessuto produttivo e quindi la nostra economia, condizione essenziale per il futuro delle prossime generazioni».