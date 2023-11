Giulia Cecchettin - Ansa

Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, scomparso con lei da sabato scorso, è indagato dalla Procura di Venezia per l'ipotesi di tentato omicidio. Lo riferisce una nota della stessa Procura, spiegando che l'iscrizione, anche a tutela dello stesso indagato, è avvenuta in seguito "al primo esito" delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.

E' infatti spuntato un video ripreso dalla telecamera di una ditta in cui si vedrebbe il 22enne percuotere a mani nude la giovane, e poi caricarla di forza sulla Punto nera che è ancora ricercata dalle forze dell'ordine in Veneto e in Trentino Alto Adige.

La telecamera è puntata su un tratto di strada nella zona industriale di Fossò dove già domenica scorsa erano state repertate macchie di sangue e ciocche di capelli. Il luogo si trova a 6 km di distanza dal parcheggio di Vigonovo, davanti alla casa di Giulia, dove i due ragazzi erano stati visti litigare in macchina. Da quel momento in poi nessuno ha più visto la coppia.

Ricerche più mirate sono intanto in corso lungo il corso del fiume Piave, nella zona di Maserada, in provincia di Treviso. Al setaccio anche alcuni rifugi in quota, sulle Alpi di Sesto.

In mattinata gli investigatori hanno effettuato perquisizioni nella casa della famiglia Turetta a Torreglia, dove Filippo abita con i genitori. "Non so su quale base si fondi la qualificazione del reato ipotizzato: ne prendiamo atto ed evidentemente, se gli inquirenti ritengono di farlo, hanno qualche elemento. Noi però restiamo anche oggi sulla posizione emotiva di ieri: non perdiamo la speranza" ha detto l'avvocato Stefano Tigani, legale del papà di Giulia.