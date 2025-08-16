L'intervento dei vigili del fuoco nel bosco di Fonnoni - Ansa

Il maltempo che ha colpito diverse aree d’Italia nel giorno dell’Assunta ha fatto anche una vittima a Ferrandina, in provincia di Matera. Nicola Pipio, un giovane di 29 anni, era andato nel bosco di Fonnoni per fare un picnic con un gruppo di amici. Il violento temporale con grandine e forte vento che improvvisamente ha colpito il bosco nel pomeriggio del 15 agosto ha fatto crollare una quercia sulla Fiat Panda del ragazzo. Pipio è morto sul colpo, mentre i vigili del fuoco chiamati da altre persone del gruppo di amici, sono riusciti a estrarre dall’automobile gli altri tre giovani che si trovavano con lui: la situazione più difficile riguarda una ragazza di 19 anni, ricoverata all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri due ragazzi, di 23 e 21 anni.

Pipio lavorava in un'azienda della Valbasento, in provincia di Matera, ed era un dirigente della squadra di calcio a 5 della sua città, la Ferrandina Sport Academy. «La morte improvvisa di un ragazzo di soli 29 anni, strappato alla vita da un evento tragico e imprevedibile, ci lascia senza parole e con il cuore spezzato» ha dichiarato il governatore lucano, Vito Bardi. Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina, ha proclamato il lutto cittadino e sospeso tutti i festeggiamenti previsti oggi in onore del santo patrono, San Rocco.

Il maltempo ha provocato problemi e incidenti in altre zone d’Italia. In particolare, sul lago di Como vigili del fuoco e guardia costiera sono stati impegnati dal pomeriggio di Ferragosto a recuperare 19 diportisti in difficoltà in acqua, fra questi padre e figlio finiti in acqua all'altezza di Tremezzina nel Comasco. Alle operazioni hanno collaborato i vigili del fuoco dei comandi di Como e Lecco con anche l'elicottero con a bordo i sommozzatori, due mezzi navali del 3°Nucleo Guardia Costiera del Lago di Como, due mezzi navali dei vigili del fuoco di Dongo e Bellano, un elicottero dei Vigili del Fuoco e l'idroambulanza della Croce Rossa Italiana. Negli interventi, avvenuti, nelle acque davanti a Colico, Gravedona, Dorio e Tremezzina sono state assistite otto imbarcazioni di cui due a vela e un gommone capovolto.



