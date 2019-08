Il Senato della Repubblica in un'immagine di archivio (Ansa)

Il Senato si è riunito stasera alle 18, con una convocazione "urgentissima" (era successo solo una volta nella storia della Repubblica: per la Guerra del Golfo nel 1991), per discutere i tempi della crisi. L'Assemblea deve infatti esprimersi sulle modifiche del calendario stabilite ieri dalla capigruppo a

maggioranza.

Il leader della Lega Matteo Salvini, che ha aperto la crisi nei giorni scorsi, è presente e ha dichiarato che non ritirerà i suoi ministri dal governo. Mentre ha aperto ai M5s sulla questione tanto cara a Di Maio: "Votiamo il taglio dei parlamentari e subito al voto", incassando così gli applausi non solo dei suoi senatori, ma anche di parte dei pentastellati. Nel suo intervento ha anche affermato: "Chi ha paura del voto vuol dire che ha la coscienza sporca, allora si inventa l'Iva, i marziani, il Mojito e il Papeete". E ai 5 stelle, da lui scaricati ha detto in merito al Pd: "Amici dei 5 stelle, prima di allearvi con questa squadra pensateci tre volte e poi auguri..."



L'ipotesi del ritiro dei ministri leghisti era stata ventilata nei giorni scorsi, anche di chi voleva accelerare i tempi per andare quanto prima al voto. Nessun esponente della Lega però si è seduto ai banchi del governo nell'Aula del Senato. Salvini si è seduto tra i senatori del Carroccio. Nei posti riservati ai membri dell'esecutivo si sono sistemati i ministri M5s Fraccaro, Toninelli, Costa e Bonisoli.

Il Carroccio vuole stringere i tempi. "Confermiamo quello che abbiamo detto - ha affermato in apertura della seduta il capogruppo Massimiliano Romeo -: chiediamo di votare un calendario diverso, chiediamo di votare domani alle 16".

Anche Forza Italia si è schierata per votare quanto prima, scavalcando anche la Lega e proponendo, sono le parole della capogruppo Anna Maria Bernini, "che la mozione di sfiducia a Conte sia votata già oggi in coda al voto dell'Aula sul calendario". Mentre Fratelli d'Italia propone che il Senato si esprima subito dopo le comunicazioni del premier Conte all'Aula, già in programma per il 20 agosto.



"Per noi oggi è una bella giornata perché mettere fine a questo governo a trazione salviniana è una benedizione", ha invece detto il capogruppo del Partito democratico Andrea Marcucci. Che poi ha affondato contro Salvini: "Il momento è molto delicato per il Paese e credo non si possa ascoltare una dose così intensa di bugie e offese nell'aula del Senato. A parte i termini estetici, Salvini, lei è sicuramente il più abbronzato". E poi, sempre riferendosi agli attacchi di Salvini ai parlamentari che non avrebbero avuto voglia di essere a Roma in questi giorni: "Da che pulpito viene la predica, lei è stato il più assenteista al Parlamento europeo e assenteista al viminale. Credo che siano brutte abitudini".



Matteo Renzi durante la conferenza stampa di oggi (Ansa)

LA CONFERENZA STAMPA DI SALVINI

In attesa che il Senato si riunisca per decidere sui tempi e i modi della crisi politica Matteo Renzi ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto e ribadire la sua convinzione: un governo è possibile. Un governo che l'ex premier definisce «no tax». Fatto da politici responsabili con l'obiettivo di mettere in sicurezza i conti economici del Paese.



La prima volta a Ferragosto. "Siamo di fronte a un fatto clamoroso e nella mia veste di ex presidente del Consiglio trovo che sia un passaggio che non va sottovalutato: è la prima volta nella storia della Repubblica che abbiamo una crisi parlamentare in pieno ferragosto", così ha esordito Renzi in conferenza stampa al Senato. "Di fronte a questo da ex presidente del consiglio ho sentito il bisogno di lanciare un appello che oggi avrà lo spazio per essere accolto. Toccherà a segretari dei partiti trovare le modalità", ha aggiunto.

Prima una puntura di spillo a Salvini: "Alzate le terga, come ha detto il ministro dell'Interno, e raggiunta Roma i senatori scoprono che il ministro dell'Interno non vuole votare oggi in Senato perché si è accorto che è in minoranza". Comunque "quello che io mo aspetto è che si dimetta Salvini, lui è il responsabile di questo pasticcio che si sta verificando. se si va a votare non so se il Pd prende il 25% ma so che l'Iva va al 25% ed è un disastro per il Paese, è sicura la recessione".

Duro anche il giudizio sul premier Giuseppe Conte: la «sua presidenza è stata tra le più insignificanti della sttoria italiana»

In quanto al Pd: "Zingaretti ha invocato unità e che sia la segreteria a gestire questo passaggio: mi sembrano due richieste comprensibili e da accogliere".

Per Renzi un intesa è possibile, quindi "io non darò alibi a nessuno per fare saltare l'accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile". Tra l'altro, osserva "Non ho mai parlato con tanti avversari politici come nelle ultime 72 ore", anche perché appare evidente che "il Governo del cambiamento ha fallito, e ha fallito 'Capitan Fracassa' Salvini. Si dimetta e torni ai mojito, contro la deriva Papeete c'è la democrazia parlamentare".

Tornando sulla possibile alternativa all'attuale governo Renzi afferma: "Il mio appello è serio e non si impicca alle formule, io l'ho chiamato governo istituzionale, qualcuno dice di legislatura o di scopo. Io lo chiamo governo no tax perché deve mettere mano all'Iva e a mille questioni aperte".

In quanto al taglio dei parlamentari, che il M5s chiede subito, prima di andare alle urne (al contrario della Lega) Renzi afferma che "non si devono fare le barricate" contro questa riforma costituzionale, "anzi se viene vista da parte del Parlamento come prioritaria, io sono per andare a vedere le carte e votare la riforma poi sono per far pronunciare i cittadini con un referendum. Della riforma si può parlare. Poi se si supera il

bipolarismo perfetto sono l'uomo più felice del mondo".

Salvini e il consenso alla Lega. "Salvini il consenso lo ha aumentato quando era al governo, non all'opposizione. Da 26 anni è pagato dallo stipendio degli italiani, dal 1993, e non ha portato a casa risultati. Potranno valutare i segretari il periodo del governo istituzionale ma non credo che al termine Salvini avrà consenso maggiore di oggi". Così Matteo Renzi ha parlato di Salvini. "Credo - ha aggiunto - che si debbano rispettare le regole della democrazia parlamentare. Salvini è al governo col 17%, il Pd alle opposizioni con il 19% per scelta. Non penso che il consenso di Salvini crescerà, credo che abbia molte difficoltà che sta cercando di nascondere, la sua Bestia è una macchina molto dispendiosa. Non ha portato a casa dei risultati, la scelta dell'ultima settimana già lo sta indebolendo".



Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia (Ansa)

FORZA ITALIA: Berlusconi dice no a una lista elettorale unica con Salvini



Intanto Forza Italia dice no all'ipotesi di un accordo con Matteo Salvini che comporti una lista elettorale

unica e nel vertice a Palazzo Grazioli con Berlusconi boccia una possibile intesa che cancelli dal voto il simbolo di Fi. "Il coordinamento di presidenza di Forza Italia - sottolinea una nota degli azzurri - in relazione all'ipotesi di un listone di centrodestra, si dichiara radicalmente contrario a questa ipotesi. Forza Italia, pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centro-destra, non è disposta a rinunciare alla propria storia, al proprio simbolo e alle proprie liste in vista delle prossime elezioni Politiche". Come prima risposta Matteo Salvini ha fatto saltare l'incontro in programma con Berlusconi.

In ogni caso tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ci sono stati oggi diversi contatti telefonici. Lo avrebbe riferito la presidente del gruppo di Forza Italia, Anna Maria Bernini, nel corso dell'assemblea con i senatori azzurri, questo pomeriggio.



Matteo Salvini (Lapresse)

INDUSTRIALI BERGAMASCHI: voto subito con Salvini

"Elezioni subito pro Salvini" è questo il senso di una serie di comunicati rilasciati dai responsabili di alcune grandi aziende bergamasche. "L'industria manifatturiera italiana ha bisogno di stabilità politica, se vuole emergere nel panorama economico mondiale. Efficienza e concretezza sono le altre due priorità irrinunciabili" sottolinea Mazza Holding in una nota che si conclude con l'esortazione a Salvini "datti da fare, è la strada giusta, ti appoggiamo".

"Le aziende italiane - gli fa eco Fulvio Ravizza, patron Elettrocanali, azienda di materiale elettrico sponsor dell'Atalanta - hanno bisogno di stabilità, di persone con la tenacia e la volontà di portare il nostro Paese ad alti livelli internazionali" e quindi "ben venga un leader sicuro del fatto suo". Secondo Paolo Agnelli, presidente di Confimi, "le soluzioni del vorrei ma non posso tengono l'industria italiana impantanata nella volontà e nelle paure della finanza targata Bruxelles. Abbiamo bisogno che ci liberino dalle catene". L'attuale parlamento non rappresenta più la volontà degli italiani" aggiunge chiedendo che "sia un governo veramente rappresentativo a preparare la prossima manovra finanziaria".